Installare videocamere per proteggere la propria abitazione è possibile, ma l’esigenza di sicurezza non consente di riprendere liberamente spazi comuni, ingressi altrui, pianerottoli e aree utilizzate da altre persone.

È quanto emerge dalla sentenza n. 805/2026 della Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 3 giugno 2026, relativa a un impianto di videosorveglianza installato all’interno di un immobile in comproprietà. La decisione conferma l’ordine di rimozione delle telecamere, ritenute lesive del diritto alla riservatezza, ma esclude il risarcimento del danno non patrimoniale in mancanza di una prova concreta del pregiudizio subito. In materia, abbiamo pubblicato la seconda edizione del Manuale operativo del D.P.O. – Aggiornato a Regolamento AI Act, Legge AI e Direttiva NIS2, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il corso Master in Compliance Management – Come realizzare un sistema di governance integrato – II edizione..

Corte d’Appello di Catanzaro – sentenza n. 805 dep. 3-06-2026 sentenza-gdpr-privacy.pdf 233 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Le videocamere riprendevano anche scale e ingressi

La controversia nasce dall’installazione di più telecamere all’interno e all’esterno di un fabbricato comune. Secondo quanto accertato dalla consulenza tecnica d’ufficio, l’impianto non si limitava a sorvegliare gli spazi di esclusiva pertinenza del proprietario.

Le riprese comprendevano infatti la corte comune, l’ingresso dello stabile, l’androne, le cassette postali, le scale e parte della porta dell’abitazione dell’altro comproprietario. Le telecamere registravano inoltre 24 ore su 24 e potevano conservare le immagini per diversi giorni, in base alla capacità del sistema utilizzato.

Per la Corte, queste modalità di funzionamento rendevano l’impianto sproporzionato rispetto alle finalità dichiarate di tutela delle persone e dei beni. In materia, abbiamo pubblicato la seconda edizione del Manuale operativo del D.P.O. – Aggiornato a Regolamento AI Act, Legge AI e Direttiva NIS2, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. L’angolo visuale deve essere limitato allo spazio da proteggere

La sentenza ribadisce un principio fondamentale in materia di videosorveglianza privata: anche quando le telecamere sono installate per esigenze personali, l’angolo di ripresa deve essere circoscritto allo spazio strettamente necessario.

Non è quindi consentito inquadrare in modo stabile aree comuni, pianerottoli, scale, cortili o ingressi appartenenti o utilizzati da altri soggetti. Il fatto che l’impianto sia collocato in una proprietà privata non elimina il dovere di rispettare i principi di necessità e proporzionalità.

La tutela contro furti, danneggiamenti o aggressioni può costituire un interesse legittimo, ma non giustifica un controllo generalizzato degli spostamenti di vicini e comproprietari. La Corte sottolinea che il sistema deve essere configurato in modo da evitare, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti o di dettagli non rilevanti.

3. Impianto illecito, ma il risarcimento non è automatico

Uno degli aspetti più rilevanti della decisione riguarda il risarcimento del danno.

La Corte conferma che la violazione delle regole sulla protezione dei dati personali non determina automaticamente il diritto a ottenere una somma di denaro. La mera illiceità del trattamento non basta: chi chiede il risarcimento deve dimostrare il danno effettivamente subito e il collegamento causale con la condotta contestata.

Nel caso esaminato, l’attore aveva prodotto una consulenza medica di parte per provare conseguenze psicologiche e danni alla vita di relazione. Il documento, tuttavia, è stato ritenuto insufficiente perché non accompagnato da certificazioni sanitarie, prescrizioni farmacologiche o altri riscontri oggettivi.

La Corte richiama inoltre il principio secondo cui la semplice violazione del GDPR non è sufficiente a fondare il risarcimento: occorre provare il danno-conseguenza, anche se non è necessario che raggiunga una determinata soglia minima di gravità.

4. Nessun danno esistenziale senza fatti specifici

La Corte ha quindi confermato l’ordine di rimozione dell’intero impianto, ritenuto non conforme alle prescrizioni vigenti e idoneo a ledere la riservatezza dell’attore e della sua famiglia.

L’appello è stato invece accolto sul punto relativo alle spese del precedente procedimento cautelare. Il proprietario delle telecamere è stato condannato a rimborsare le spese sostenute sia nella prima fase sia nel successivo reclamo.

La decisione offre quindi un chiarimento netto: le telecamere private sono ammesse, ma devono essere realmente necessarie, proporzionate e orientate solo verso gli spazi da proteggere. In caso contrario, può essere ordinata la rimozione, mentre il risarcimento resta subordinato alla prova concreta del danno.

5. Confermata la rimozione e riconosciute le spese cautelari

La Corte ha quindi confermato l’ordine di rimozione dell’intero impianto, ritenuto non conforme alle prescrizioni vigenti e idoneo a ledere la riservatezza dell’attore e della sua famiglia.

L’appello è stato invece accolto sul punto relativo alle spese del precedente procedimento cautelare. Il proprietario delle telecamere è stato condannato a rimborsare le spese sostenute sia nella prima fase sia nel successivo reclamo.

La decisione offre quindi un chiarimento netto: le telecamere private sono ammesse, ma devono essere realmente necessarie, proporzionate e orientate solo verso gli spazi da proteggere. In caso contrario, può essere ordinata la rimozione, mentre il risarcimento resta subordinato alla prova concreta del danno.

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Il Master in Compliance Management è un percorso di formazione specialistica della durata di 27 ore, pensato per offrire una visione chiara, aggiornata e completa delle principali aree della compliance aziendale. Il focus è sugli strumenti, gli obblighi e le responsabilità che imprese e professionisti devono conoscere e applicare per garantire la conformità e l’efficacia dei modelli organizzativi.

Grazie all’esperienza dei docenti e all’analisi di casi concreti, il Master si distingue per un taglio pratico e operativo che consentirà ai partecipanti di acquisire competenze e strumenti utili per gestire la compliance integrata in diversi contesti aziendali.

Il programma copre i principali ambiti della compliance: dalla governance aziendale alla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001), dalla protezione dei dati personali e privacy alla gestione delle segnalazioni whistleblowing, dalla sostenibilità ESG e i nuovi obblighi europei e italiani alla regolamentazione sull’intelligenza artificiale (AI Act, Legge 132/2025 e successive attuazioni), fino alla cybersecurity (NIS 2) e alla gestione integrata del rischio.

Obiettivi formativi

Al termine del Master, i partecipanti saranno in grado di:

• Analizzare e impostare un sistema di compliance integrata efficace

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