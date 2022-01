Videolezione dell’Avvocato Luisa Di Giacomo sulla nuova disciplina dei cookie

L’Avvocato Luisa Di Giacomo affronta il tema della nuova disciplina dei cookie e ci illustra tutto quello che c’è da sapere.

Dal 10 gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove linee guida per la regolamentazione dei cookie e dei sistemi di tracciamento sui siti web.

Da oggi tutti i nostri siti dovranno essere in regola, o prepararsi a pagare multe salate: da 6.000 a 36.000 euro per mancata o insufficiente informativa e addirittura da 10.000 a 120.000 euro per l’installazione di cookie senza il consenso dell’utente.

Ricordiamo che il 9 luglio 2021 sono state approvate dal Garante privacy, le nuove linee guida per la regolamentazione dei cookie e dei sistemi di tracciamento sui siti web.

Abbiamo analizzato tutte le novità a cui i titolari dei siti internet dovranno adeguarsi entro fine anno nell’articolo “Guida alla nuova disciplina sui cookie e altri strumenti di tracciamento”

Ma quello che ancora oggi lascia perplessi è, a livello pratico, la gestione del banner: devo sempre inserirlo nei miei siti? Devo chiedere il consenso? E l’informativa? Per avere la risposta leggi l’articolo “Cookie e altri strumenti di tracciamento: guida pratica per un banner a prova di GDPR”

