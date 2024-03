Varco nel muro comune per collegare ristorante in altro edificio e cortile condominiale

È legittima l’apertura di un varco nel muro comune fatta da un condomino per collegare il suo ristorante sito in altro edificio ed il cortile condominiale?



La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

Il libro verrà presentato sabato 16 marzo 2024, per informazioni sulla partecipazione >>>clicca qui<<< La partecipazione è gratuita.

Corte di Cassazione – Sez. II Civ. – Sent. n. 5410 del 28/02/2024 Cass-civ-5410-2024.pdf 258 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La vicenda

I titolari di un ristorante, con l’evidente scopo di ottenere maggiori ricavi, ampliavano il locale, trovandosi così soggetti ad adottare nuove misure antincendio. In particolari i detti ristoratori per realizzare una nuova uscita di sicurezza, aprivano un varco nel muretto divisorio di proprietà del caseggiato confinante (dove era ubicata un’unità abitativa di loro proprietà) per consentire il collegamento tra l’area destinata a parcheggio dello stesso condominio ed il loro locale commerciale posto nell’edificio vicino. A causa del loro comportamento, i ristoratori veniva citati in giudizio dal condominio che pretendeva la loro condanna a provvedere all’immediata chiusura del suddetto varco ed alla ricostruzione della porzione di muretto condominiale demolita. Il Tribunale dava torto ai convenuti, ponendo a loro carico pure la somma di € 200,00 ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della ricostruzione del manufatto parzialmente demolito. L’adita Corte d’Appello di Firenze rigettava il gravame. I giudici di secondo grado notavano come il varco creato abusivamente avrebbe determinato non solo l’asservimento del muretto divisorio a favore di una proprietà estranea al condominio (il ristorante di cui gli appellanti erano titolari), ma anche dell’area di parcheggio condominiale, in quanto destinata a consentire il deflusso della clientela in caso di emergenza. Come notava la stessa Corte per realizzare questa situazione di asservimento del bene comune sarebbe stato necessario il consenso di tutti i condomini (neppure risultato richiesto), con conseguente illegittimità dell’opera realizzata dagli appellanti. In ogni caso evidenziava che, nel caso di specie, il locale di titolarità degli appellanti era dotato di un’uscita posta sul fronte dell’esercizio commerciale e senz’altro idonea a consentire il passaggio verso la pubblica via, il che, di per sé, avrebbe permesso di escludere la sussistenza dei presupposti sia per l’applicazione dell’art. 1052 c.c. sia per ravvisare un’interclusione relativa del fondo. Infine la Corte sottolineava l’irrilevanza dell’ordinanza del Comune che, nella prospettazione degli appellanti, avrebbe loro imposto la realizzazione della porta di sicurezza, non essendo la stessa titolo idoneo alla costituzione di una servitù coattiva. D’altronde, la valenza meramente amministrativa del predetto provvedimento, peraltro, emesso all’esito di un procedimento attivato su istanza degli stessi ristoratori, escludeva che lo stesso potesse produrre effetti nei rapporti di carattere privatistico, quale quello in esame. I ristoratori ricorrevano in cassazione, sostenendo l’esistenza dei requisiti richiesti dall’art. 1052 c.c., considerata la parziale interclusione del fondo. Inoltre notavano che dovevano rispettare le normative di sicurezza antincendio imposte dall’autorità amministrativa.

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni:

FORMATO CARTACEO Manuale di sopravvivenza in condominio La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese. Luca Santarelli | Maggioli Editore 2024 24.70 € Scopri di più

2. Varco nel muro comune per collegare ristorante in altro edificio e cortile condominiale: la soluzione

La Cassazione ha dato torto ai ricorrenti. Secondo i giudici supremi non è possibile ipotizzare la costituzione da parte di un condomino di un vincolo pertinenziale tra il muro perimetrale e l’unità immobiliare di proprietà esclusiva esterna al condominio, per atto proveniente dal solo titolare di quest’ultima; infatti detto vincolo presuppone che il proprietario della cosa principale abbia la piena disponibilità della cosa accessoria – così da poterla validamente destinare, in modo durevole, al servizio od all’ornamento dell’altra – mentre il muro perimetrale è oggetto di proprietà comune. In ogni caso la Corte Suprema ha notato che la realizzazione di un’uscita di sicurezza, al fine di permettere il deflusso della clientela su un’area privata, non è un’ipotesi sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 1052 c.c.