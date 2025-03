L’utilizzabilità in giudizio delle registrazioni di conversazioni lavorative

L’ordinanza n. 24797 del 2024 della Corte di Cassazione ha riacceso il dibattito giuridico sull’utilizzabilità delle registrazioni di conversazioni tra dipendente e datore di lavoro in sede giudiziaria. La pronuncia rappresenta un tassello significativo in un quadro normativo complesso, che coinvolge tanto il diritto del lavoro quanto la normativa sulla privacy e la protezione dei dati personali. In questo articolo, analizzeremo il contesto normativo di riferimento, i criteri di utilizzabilità in giudizio delle registrazioni, i limiti e le cautele da adottare, concludendo con una riflessione sulle implicazioni pratiche di questa pronuncia.

La vicenda all'esame della Suprema Corte riguardava un lavoratore che aveva registrato, senza il consenso del datore di lavoro, una conversazione avvenuta in azienda. La registrazione era stata poi utilizzata come prova in un contenzioso legale per dimostrare un comportamento illecito del datore di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della registrazione, stabilendo che un dipendente può registrare una conversazione senza il consenso dell'interlocutore, purché la registrazione sia finalizzata alla tutela di un diritto in sede giudiziaria e il dipendente stesso sia parte della conversazione registrata. La Corte ha ribadito il principio già espresso in precedenti pronunce, quali la sentenza n. 12534 del 2019, secondo cui la registrazione di conversazioni da parte di uno degli interlocutori non costituisce una violazione del diritto alla riservatezza, purché tale attività sia giustificata dalla necessità di tutelare un diritto in giudizio. Questo orientamento si pone in linea con l'art. 24 del GDPR, che prevede la liceità del trattamento dei dati personali quando necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

5. Conclusioni



L’ordinanza n. 24797 del 2024 rappresenta un’importante conferma della linea giurisprudenziale che ammette l’utilizzabilità delle registrazioni effettuate dal dipendente per tutelare un proprio diritto. Tuttavia, l’utilizzabilità di tali registrazioni non può essere considerata illimitata o priva di condizioni. Il principio del bilanciamento tra diritto alla prova e tutela della privacy impone una rigorosa valutazione caso per caso.

In particolare, la registrazione deve essere non solo pertinente e necessaria, ma anche proporzionata allo scopo perseguito. La Suprema Corte ha più volte evidenziato come la registrazione di conversazioni non attinenti al rapporto di lavoro, o che coinvolgano soggetti terzi estranei, possa configurare una violazione della privacy, con conseguenze civili e penali.

Da un punto di vista pratico, il lavoratore che intende registrare conversazioni in ambito lavorativo dovrebbe adottare alcune cautele essenziali:

Limitarsi a registrare solo le conversazioni strettamente necessarie alla tutela del diritto che intende far valere.

Evitare di diffondere le registrazioni al di fuori del contesto giudiziario o disciplinare.

Conservare le registrazioni in modo sicuro, garantendo che non vengano utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dalla legge.

L’ordinanza della Cassazione, pur confermando la legittimità della registrazione, sottolinea indirettamente la necessità di un uso responsabile di questo strumento, che non deve trasformarsi in un mezzo per sorvegliare o intimidire il datore di lavoro o altri colleghi. In definitiva, se utilizzate correttamente, le registrazioni possono costituire una prova preziosa in giudizio, ma l’uso improprio può comportare conseguenze anche gravi, sia sotto il profilo disciplinare che legale. Pertanto, un’attenta consulenza legale preventiva è sempre consigliabile per evitare rischi e assicurarsi che la condotta del lavoratore rimanga nell’alveo della legalità.