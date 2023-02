Tutela paesaggistica – Il parere della Soprintendenza

Avv. Pagano Iride

Svolge la professione in Nocera Inferiore (SA)



Ha ottenuto una borsa di studio presso la L.U.I.S.S.-Roma in Diritto degli Enti Locali



Ha maturato esperienza professionale di difesa e rappresentanza in giudizio, anche innanzi alle Giurisdizioni Superiori, a favore sia di privati che di Amministrazioni Pubbliche Locali.



Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo, con particolare riferimento all’urbanistica, all’edilizia, al risarcimento danni nei confronti della P.A., alle procedure a evidenza pubblica, al giudizio di esecuzione del giudicato; di diritto civile nei rapporti paritetici con la P.A..