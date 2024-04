Terrazza di proprietà di un condomino che funge da tettoia per gli altri: ripartizione spese?

1. La vicenda



Un condomino citava in giudizio altri condomini chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare, tra l’altro, come le spese di manutenzione e conservazione della terrazza aggettante (pertinenziale al suo appartamento posto al terzo piano), fossero di pertinenza di tutti i condomini, in quanto bene di proprietà comune ex art. 1117 c.c.; l’attore proponeva una ripartizione degli oneri relativi alla sua terrazza presente al terzo piano secondo il criterio previsto dall’articolo 1126 c.c., cioè 1/3 a carico dei condomini ed i 2\3 a carico di parte attrice. Il giudice di primo grado disattendeva la domanda proposta dall’attore. Secondo il giudice di primo grado, dalla documentazione fotografica versata in atti, emergeva inequivocabilmente che la suddetta terrazza non era né un lastrico solare né una terrazza a livello, non fungendo da copertura di alcun immobile sottostante e non assolvendo ad alcuna funzione strutturale, implicante la riconducibilità alle parti comuni individuate dall’art 1117 c.c. Secondo lo stesso giudice non era possibile applicare alcuno dei criteri di ripartizione di cui agli art. 1123 c.c. e ss. (criteri utilizzabili solo ed esclusivamente in relazione alla ripartizione delle spese relative alle parti comuni dell’edificio condominiale), né il criterio previsto dall’articolo 1126 c.c. In altri termini, condividendo la tesi dei convenuti, il Tribunale riteneva che la terrazza aggettante in questione altro non fosse che il prolungamento dell’unità immobiliare di parte attrice di cui costituiva una pertinenza. Di conseguenza, avviso del giudice di primo grado, gli oneri relativi a detto manufatto dovevano essere sostenuti in via esclusiva dall’attrice, escludendo dal concorso agli stessi gli altri condomini. Il soccombente impugnava la sentenza, chiedendo che, in riforma della stessa, venisse riconosciuto che le spese di conservazione e di manutenzione del terrazzo venissero ripartite ex art. 1126 o, in subordine, ex art. 1125 c.c.

A sostegno delle sue ragioni il condomino evidenziava che il suo terrazzo costituiva copertura di locali e pertinenze non di sua proprietà e, per questo, anche i proprietari di questi avrebbero dovuto contribuire alle spese di conservazione e manutenzione dello stesso. Inoltre, notava che il terrazzo in questione costituiva copertura delle scale “condominiali” (sotto il quale, originariamente, si sviluppavano in tutta la loro estensione), consentendo un accesso protetto da intemperie ed agenti atmosferici a tutte le unità del condominio. In ogni caso l’appellante riteneva la terrazza in esame non costituisse un prolungamento della sua unità immobiliare, dal momento che non c’erano accessi diretti dalla sua proprietà attrice. In realtà, per lo stesso soccombente, non si trattava di un balcone aggettante, bensì di una pertinenza autonoma dell’appartamento. Alla luce di quanto sopra pretendeva che le spese per la relativa conservazione, nel rispetto della ratio che ispira gli artt. 1123 e ss. c.c. e, in particolare gli artt. 1125 e 1126 c.c., venissero ripartite tra tutti i proprietari che da essa traevano giovamento.

