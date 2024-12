Sovraindebitamento: quando i debiti diventano inesigibili

Il decreto n. 13276/2024, emesso dal Tribunale di Brescia il 5 novembre 2024, rappresenta una delle molteplici applicazioni pratiche della legge n. 3/2012, pensata per affrontare situazioni di sovraindebitamento. Il decreto ha accolto la richiesta del debitore di dichiarare inesigibili i debiti residui non integralmente soddisfatti al termine della procedura di liquidazione del patrimonio. Questo provvedimento, oltre a sottolineare l’importanza della normativa, evidenzia il valore del comportamento corretto e trasparente richiesto al debitore nel corso della procedura.

1. Il contesto normativo

La legge n. 3/2012 offre una possibilità di riscatto a quei soggetti non fallibili – cittadini privati, piccoli imprenditori, professionisti – che si trovano in condizioni di grave difficoltà economica e non riescono a far fronte ai propri debiti. Attraverso strumenti come il piano del consumatore, l’accordo con i creditori e la liquidazione del patrimonio, questa normativa cerca di bilanciare le esigenze dei creditori con il diritto del debitore a ripartire senza essere schiacciato da debiti insostenibili.

L’art. 14 terdecies, in particolare, disciplina la fase conclusiva della procedura di liquidazione del patrimonio, consentendo al debitore di ottenere la dichiarazione di inesigibilità dei debiti non ancora saldati. Tuttavia, tale possibilità è subordinata al rispetto di requisiti stringenti, volti a garantire che il beneficio venga concesso solo a chi abbia agito con buona fede e responsabilità.

2. Le verifiche del tribunale sul sovraindebitamento

Nel caso oggetto del decreto, il debitore ha presentato la sua richiesta il 12 luglio 2024, pochi giorni dopo la chiusura della procedura di liquidazione avvenuta il 27 giugno 2024. Il Tribunale, seguendo quanto previsto dalla legge, ha avviato le verifiche necessarie per accertare che tutte le condizioni per accogliere il ricorso fossero soddisfatte.

Tra i punti centrali analizzati, vi è stato il comportamento tenuto dal debitore durante la procedura. Secondo quanto riportato nella relazione depositata dal Liquidatore, il debitore ha collaborato attivamente, fornendo tutte le informazioni richieste e contribuendo a garantire il regolare svolgimento delle operazioni. Tale atteggiamento è stato considerato fondamentale dal Tribunale di Brescia, che ha sottolineato l’importanza della trasparenza come presupposto per l’accoglimento della richiesta.

Un altro aspetto è stato il rispetto del principio di parziale soddisfazione dei creditori. Sebbene i debiti non siano stati integralmente saldati, una parte delle risorse è stata distribuita tra i creditori in conformità alle regole previste dalla normativa, dimostrando che il debitore, pur in difficoltà, non ha cercato di sottrarsi completamente alle proprie responsabilità economiche.

3. Assenza di cause ostative

Un elemento che ha favorito l’esito positivo della richiesta è stata l’assenza di comportamenti dolosi o colposi da parte del debitore. Il Tribunale di Brescia ha verificato che il sovraindebitamento non fosse dovuto a un uso imprudente del credito, né a operazioni fraudolente volte a danneggiare i creditori. Allo stesso modo, non sono emersi atti di frode, come simulazioni di titoli di prelazione o favori indebiti concessi ad alcuni creditori a scapito di altri.

Anche il casellario giudiziale del debitore, acquisito durante il procedimento, non ha evidenziato condanne ostative, elemento che ha ulteriormente rafforzato la valutazione positiva del Giudice.