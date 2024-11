Sospensione pignoramento nello stipendio con Piano di ristrutturazione dei debiti

Il presente contributo approfondisce l’applicazione del piano dei debiti del consumatore nel sospendere pignoramenti già in essere, alla luce della sentenza del Tribunale di Ivrea dell’11 settembre 2024 e di altri precedenti rilevanti. Si analizza l’interazione tra principio di concorsualità e tutela dei creditori, esaminando l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che consente al debitore sovraindebitato di includere anche crediti già pignorati nella proposta di ristrutturazione. Sono forniti spunti pratici per professionisti del settore. Per approfondimenti sui pignoramenti, abbiamo preparato il volume “Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi”.

1. Il piano di ristrutturazione e la sospensione del pignoramento

Il piano del consumatore, disciplinato dall’art. 67 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), rappresenta uno strumento essenziale per i debitori sovraindebitati. Tale procedura consente di proporre una ristrutturazione dei debiti senza l’accordo dei creditori, superando esecuzioni individuali e offrendo un percorso sostenibile per il recupero dell’equilibrio economico.

La recente sentenza del Tribunale di Ivrea offre un importante chiarimento sulla possibilità di sospendere pignoramenti già in corso, consolidando un orientamento giurisprudenziale volto a garantire l'equità concorsuale.

2. Il caso del Tribunale di Ivrea

Nella vicenda esaminata, la debitrice, con un’esposizione complessiva di 64.000 euro, ha proposto un piano che prevedeva il pagamento di 18.639 euro in 57 rate mensili. Il suo stipendio era già soggetto a un pignoramento di un quinto in favore di un creditore finanziario. Tuttavia, il Tribunale ha omologato il piano e sospeso il pignoramento, affermando che il credito già oggetto di assegnazione potesse essere incluso nella procedura concorsuale.

I giudici hanno ritenuto che, dopo l’omologa del piano, i pagamenti non possano più essere eseguiti in favore del creditore pignorante, anche se questi aveva ottenuto un provvedimento di assegnazione precedente. La decisione si fonda sul principio di concorsualità e sul disposto dell’art. 67, comma 3, CCII.

3. Il contesto normativo e giurisprudenziale

3.1. Normativa di riferimento



L’art. 67, comma 3, CCII, prevede che i crediti oggetto di pignoramento possano essere ristrutturati attraverso il piano del consumatore. Questo approccio è stato recepito dalla giurisprudenza, che ha affermato la prevalenza del principio di universalità delle procedure concorsuali.



3.2. Precedenti giurisprudenziali



Corte Costituzionale, Sentenza n. 65/2022

La Corte ha chiarito che il piano del consumatore può includere crediti già oggetto di cessione coattiva, evitando trattamenti preferenziali per i creditori che hanno agito in sede esecutiva.



Tribunale di Bologna, 3 agosto 2023

Con questa sentenza, il Tribunale ha stabilito che il principio di concorsualità prevale su qualsiasi effetto derivante da provvedimenti di assegnazione delle somme emessi precedentemente.



Tribunale di Novara, 29 dicembre 2023

La pronuncia ha ribadito che, una volta omologato il piano, le esecuzioni individuali devono cessare, indipendentemente dallo stato delle stesse.



Tribunale di Pavia, 1° giugno 2023

In questa decisione, è stato evidenziato come il piano del consumatore garantisca una parità di trattamento tra i creditori, evitando disparità nella distribuzione delle risorse.



4. Implicazioni pratiche

La sentenza del Tribunale di Ivrea rappresenta un tassello fondamentale nell’evoluzione del diritto del sovraindebitamento: per i debitori: La possibilità di sospendere pignoramenti già in corso consente di preservare risorse per il soddisfacimento dei creditori in modo equo.

per i creditori: È necessario adattarsi alla prevalenza del principio concorsuale, accettando ristrutturazioni anche di crediti già assegnati.

per i professionisti: È fondamentale redigere piani chiari e dettagliati, dimostrando la meritevolezza del debitore e rispettando i requisiti previsti dal CCII.