Società di avvocati – Scheda di Diritto

Le società di avvocati rappresentano una forma organizzativa che consente ai professionisti del settore legale di esercitare in forma collettiva, combinando competenze, risorse e servizi per offrire assistenza legale a clienti privati, pubblici o aziendali. La disciplina di tali società è contenuta nella legge professionale forense, il d.lgs. n. 96/2001 , e successive modifiche, integrate dalla normativa sul diritto societario prevista nel codice civile.

In ogni caso, resta ferma la responsabilità personale dell’avvocato per errori professionali o violazioni deontologiche nell’esercizio della professione.

6. Aspetti fiscali e previdenziali



Dal punto di vista fiscale, le società di avvocati sono soggette alle imposte sui redditi in base alla forma societaria scelta. Nel caso di società di capitali, si applica l’IRES, mentre per le società di persone i redditi vengono attribuiti direttamente ai soci e tassati in capo a questi ultimi.

Sul piano previdenziale, tutti gli avvocati che esercitano attraverso una società devono versare i contributi obbligatori alla Cassa Forense, calcolati in base al reddito professionale.