Scuola, aggiornamento sul nuovo decreto Covid – Domande&Risposte

Il decreto 5/2022, di cui abbiamo parlato in questo articolo , è stato pubblicato in Gazzetta ed è in vigore dal 7 febbraio. Poiché le principali novità riguardano la scuola, il Ministero dell’Istruzione ha aggiornato le faq sul suo sito.

Vediamo insieme quali sono le nuove regole in quattordici domande e risposte.

1. Le nuove regole sono retroattive?

Sì. Le regole previste dal decreto legge 5/2022 che riguardano tamponi, durata della quarantena, DAD e tutte le altre norme hanno effetto retroattivo. Questo vuol dire che si applicano anche a chi fino a ieri si trovava in quarantena in base alla normativa precedente, che viene abrogata.

2. La scuola che aveva adottato protocolli e disposizioni deve adeguarsi alle nuove regole?

Sì, tutte le scuole dovranno adottare le nuove regole in termini di adozione della didattica a distanza, durata della quarantena e condizioni richieste per il rientro in classe. Quindi, la classe che si trovava in didattica a distanza sulla base di norme precedenti, da lunedì 7 febbraio tornerà in presenza, se ricorrono i presupposti del nuovo decreto.

3. Cosa succede negli asili nido e scuole materne?

Tutti i bambini staranno a casa per cinque giorni quando il numero dei positivi in classe sarà di cinque bambini.

4. Cosa succede nei nidi e nelle materne fino a 4 positivi in classe?

Fino a quattro bambini positivi, le attività proseguiranno con obbligo per le maestre di indossare le mascherine di tipo FFP2 in classe fino al decimo giorno successivo a decorrere dal momento della conoscenza dell’ultimo caso accertato di Covid19.

5. Nelle scuole elementari, ci sarà differenza tra bambini vaccinati o guariti dal Covid e bambini non vaccinati?

Sì. I bambini vaccinati o guariti resteranno sempre a scuola, con obbligo di mascherina FFP2 per dieci giorni, qualunque sia il numero di positivi in classe (naturalmente a meno che non siano positivi anch’essi). I bambini non vaccinati andranno DAD dopo il quinto caso di Covid in classe e rimarranno a casa per cinque giorni.

6. Che cosa dovranno fare i bambini delle elementari per poter tornare in classe?

Per rientrare in presenza dovranno mostrare l’esito di un tampone molecolare o antigenico negativo, anche rapido. Va bene anche il test auto somministrato a casa, con auto certificazione del genitore.

7. Che cosa deve fare un bambino che abbia sintomi?

Nel caso in cui un bambino presenti sintomi compatibili con il Covid, per restare in presenza è sufficiente un tampone anche autosomministrato a casa, con l’autocertificazione del genitore.

8. La scuola può imporre agli studenti la DAD in caso di sintomi compatibili con il Covid, ma con tampone negativo?

No, la DAD si può attivare solo se il bambino o ragazzo sia positivo al tampone.

9. I genitori che volontariamente non somministrano il vaccino possono ottenere la DAD per i figli?

No. L’istruzione obbligatoria va assolta in presenza.

10. Quali regole valgono per le medie e le superiori per gli studenti vaccinati o guariti da meno di 120 giorni?

Gli studenti di medie e superiori vaccinati da meno di 120 giorni, guariti da meno di 120 giorni o con terza dose di vaccino non restano mai a casa, qualunque sia il numero di positivi in classe.

11. Quali regole valgono per tutti gli altri?

Tutti gli altri (non vaccinati, vaccinati da più di 120 giorni, senza la terza dose) vanno in DAD al secondo caso, staranno a casa per cinque giorni e potranno tornare in classe con un tampone negativo anche rapido (in farmacia).

12. Quanto durerà la quarantena per via delle regole sui contagi in classe?

Gli studenti in quarantena per via delle regole sui contagi in classe potranno tornare a scuola dopo cinque giorni. Se uno studente si trovava in quarantena in base alle regole precedenti e al 7 di febbraio i cinque giorni sono trascorsi, può tornare in classe.

13. Serve un tampone per rientrare in classe dopo aver avuto il Covid?

Sì. Anche rapido, da effettuarsi in farmacia, dove sarà possibile farlo gratuitamente con la prescrizione del medico di famiglia o del pediatra.

14. Serve il certificato medico per rientrare in classe?

No, non è più necessario, è sufficiente un tampone negativo, anche auto somministrato, con auto certificazione dei genitori.

Diventa autore di Diritto.it Scopri di più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA