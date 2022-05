Rimborso spese legali imputati assolti: al via le domande

Pubblicate le istruzioni operative per presentare le richieste di rimborso delle spese legali per gli imputati assolti.

Indice

1. Guida “Istanza imputato assolto”

Il Ministero della Giustizia, il 23 marzo 2022, ha diramato una Guida per gli utenti che utilizzano l’applicativo Istanza imputati assolti all’interno del Portale online lsg.giustizia.it, fornito dal medesimo Ministero per presentare le richieste di rimborso. Una volta creata e inviata l’istanza, l’utente potrà monitorare, tramite il sistema, l’intero ciclo, dalla presa in carico da parte dell’amministrazione o ad un eventuale rifiuto, fino al pagamento.

2. Fondo rimborso spese legali imputati assolti

La Legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020) aveva istituito un Fondo apposito destinato al rimborso delle spese legali, in favore degli imputati assolti mediante sentenza divenuta irrevocabile a decorrere dal I° gennaio 2021. Un decreto del ministro della Giustizia, di concerto col ministro dell’Economia e delle Finanze, datato 20 dicembre 2021, ha messo a punto i criteri e le modalità dell’erogazione del rimborso.

3. SPID

Per accedere al servizio l’utente dovrà essere in possesso di Identità Digitale Persona Fisica (SPID), quindi effettuare l’autentificazione autorizzando l’invio dei propri dati.

Leggi anche: Nuovo decreto sul rimborso delle spese legali in caso di assoluzione

4. Importi

Il rimborso viene riconosciuto fino a concorrenza di 10.500 euro, frazionato in tre quote annuali, a decorrere dall’anno successivo a quello ove la sentenza sia divenuta irrevocabile.

5. Fruitori

Sono individuati nei destinatari di una sentenza di assoluzione definitiva pronunciata con le formule:

“perché il fatto non sussiste”,

“perché non ha commesso il fatto”,

“perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”, esclusa l’ipotesi ove tale ultima pronuncia sia intervenuta in seguito alla della depenalizzazione dei fatti che sono stati oggetto dell’imputazione.

6. Coloro che sono esclusi

Non possono accedere al Fondo, coloro che:

risultino essere stati condannati per taluni capi di imputazione, pur essendo stati assolti per altri;

per i quali sia stata emessa sentenza di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;

abbiano beneficiato nello stesso procedimento del patrocinio a spese dello Stato;

abbiano ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese processuali;

abbiano diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipendono.

7. Accesso telematico

L’istanza di accesso al Fondo può essere inoltrata dal richiedente unicamente per via telematica, attraverso il servizio “Istanza imputato assolto”, accessibile dal portale istituzionale del Ministero della Giustizia mediante le credenziali SPID di livello due.

8. Termini per la presentazione

Relativamente alle sentenze divenute irrevocabili durante l’anno:

2021, le domande potranno essere presentate dal 1° marzo al 30 giugno 2022;

2022 e degli anni a seguire, l’istanza potrà essere presentata tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la sentenza di assoluzione sia diventata irrevocabile.

Volume consigliato:

Le spese di lite Giuseppe De Marzo, Ida Cubicciotti, Cristina Maria Celotto, 2019, Maggioli Editore 2019, Il volume vuole essere una guida per il Professionista che deve considerare, oltre agli aspetti tecnici e giuridici del proprio operato, altresì quelli economici. L’attività forense ha invero un costo e risulta opportuno valutare in via preventiva quali sono i rischi economici e le spese a...



Diventa autore di Diritto.it Scopri di più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA