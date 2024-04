Riforma processo penale: insediata la commissione ministeriale 

1. La riforma del processo penale



Il 30 dicembre 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che modifica notevolmente la normativa relativa al procedimento penale.

La riforma del sistema processuale penale ha come finalità la riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti penali per rispettare gli impegni che l’Italia ha assunto in relazione al PNRR, vale a dire, la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio entro il 2026.

Le principali modifiche normative:



1. Ampliamento del regime di procedibilità a querela di parte: alcuni reati contro la persona, ad esempio, il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, nell’ipotesi non aggravata, o il reato di lesioni personali, anche lievi), alcuni delitti contro il patrimonio, ad esempio, la truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità e altri reati per i quali era prevista la procedibilità d’ufficio, diventano punibili esclusivamente quando sia presentata querela da parte della persona offesa.



2. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato: è stato ampliato il catalogo dei reati per i quali si prevede la possibilità di accedere alla messa alla prova ed è stata estesa al Pubblico Ministero, all’esito delle indagini preliminari, la possibilità di formulare una proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato.



3. Indagini preliminari: la durata massima delle indagini è fissata in un anno per i reati, sei mesi per le contravvenzioni e un anno e sei mesi per i reati più gravi.

Questi termini possono essere prorogati un’unica volta per sei mesi.

Se si ha inosservanza dei termini, la documentazione relativa alle indagini è depositata nella segreteria del Pubblico Ministero e le parti la possono esaminare ed estrarne copia.



4. La ragionevole previsione della condanna: sia il Pubblico Ministero, sia il Giudice per le Udienze Preliminari (GUP) devono informare il loro agire alla regola della ragionevole previsione della condanna.

Il Pubblico Ministero chiederà l’archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna.

Il Giudice per le Udienze Preliminari (GUP) pronuncerà sentenza di non luogo a procedere quando gli acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.



5. Il processo penale telematico: sono state introdotte disposizioni che prevedono l’obbligatorietà e l’esclusività del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, nonché le notifiche presso il domicilio digitale dell’imputato.



6. Il patteggiamento: è prevista la possibilità di estendere l’applicazione della pena su richiesta della parti o patteggiamento, anche alle pene accessorie, alla loro durata e alla confisca facoltativa.



7. Il giudizio di appello: è prevista l’inappellabilità di alcune sentenze, ad esempio, nel caso delle sentenze nelle quali è stata applicata l’unica pena dell’ammenda o le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con l’unica pena pecuniaria o con pena alternativa.



8. Le misure sostitutive della pena: le misure sostitutive della pena possono essere applicate nelle condanne sino a quattro anni.

In precedenza il limite massimo di pena detentiva sostituibile era di due anni.



9. Pagamento delle pene pecuniarie: il Pubblico Ministero intimerà al condannato di pagare entro 90 giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione della pena; in caso di mancato pagamento, la pena si converte in una misura limitativa della libertà, come ad esempio la semilibertà;



10. La giustizia riparativa: il Legislatore ha introdotto l’istituto della giustizia riparativa, che contiene un programma che permette alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e agli altri soggetti che appartengono alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni che derivano dal reato, con l’aiuto di un mediatore.



11. Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte a indagini: l’imputato destinatario di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e la persona sottoposta alle indagini destinataria di un provvedimento di archiviazione possono richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.