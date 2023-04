Riforma Cartabia: modifiche agli articoli 78 e 79 c.p.p.

1. Le modifiche apportate all’art. 78 c.p.p.



Un primo intervento si registra in relazione all’art. 78 cod. proc. pen. che, come è noto, disciplina la formalità della costituzione di parte civile.

In particolare, con il d.lgs., 10/10/2022, n. 150, si è, da un lato, emendato il primo comma, dall’altro, inserito un ulteriore comma, vale a dire il comma 1-bis.

Ebbene, incominciando dal primo comma, l’art. 5, co. 1, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 150/2022 dispone che “dopo le parole: «che giustificano la domanda», sono inserite le seguenti: «agli effetti civili»”.

Tal che ne discende che, se prima era sufficiente che, nella dichiarazione di costituzione di parte civile, fosse contenuta, a pena di inammissibilità, unitamente ad altri requisiti non “toccati” dalla riforma Cartabia, l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, adesso, invece, è altresì richiesto che questa domanda sia proposta unicamente agli effetti civili.

Ad avviso dello scrivente, dunque, la domanda deve mettere chiaramente in evidenza le ragioni per cui, a seguito del reato commesso, siano derivati danni a carico della vittima, con la ulteriore precisazione riguardante in cosa essi consistono anche se, ad avviso di chi scrive, la loro quantificazione non è necessaria in questa fase processuale.

Difatti, ben può la parte civile fornire prova del quantum risarcitorio anche nella fase dibattimentale, fermo restando che ciò non rappresenta per tale parte un obbligo dal momento che, essendo previsto che il “giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile” (art. 539, co. 1, cod. proc. pen.), va da sé che non è richiesto che il danno sia liquidato per forza di cose nel processo penale, dato che esso, come appena visto, può essere determinato anche in sede civile.

Precisato ciò, la seconda modifica, che riguarda l’art. 78 cod. proc. pen., come già accennato in precedenza, riguarda la previsione di un nuovo comma, cioè il comma 1-bis, introdotto dall’art. 5, co. 1, lett. b), n. 2, d.lgs. n. 150/2022, il quale dispone quanto segue: “Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell’articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell’articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione”.

Pertanto, per effetto di questo novum legislativo, è adesso disposto che “la procura rilasciata ai sensi dell’articolo 122 c.p.p. – la quale legittima all’esercizio del diritto sostanziale di reclamare le restituzioni e il risarcimento del danno generati dal reato – conferisce al difensore, che sia anche munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p. (e sia, quindi, legittimato a stare in giudizio), la facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l’atto di costituzione della parte civile, salva la diversa volontà della parte” (così: la relazione illustrativa).

La ratio, che ha indotto il legislatore ad introdurre un precetto normativo di questo genere, è stata quella di “evitare le frequenti ipotesi d’invalidità della costituzione di parte civile dovute alla sottoscrizione e al deposito ovvero alla presenza in udienza del sostituto processuale, delegato ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., senza le richieste formalità tra cui la manifestazione di volontà della parte rappresentata – attraverso l’inserimento della sua specifica volontà nelle procure speciali sopra indicate (come detto cumulabili in un unico atto) – ovvero attraverso la presenza personale del soggetto titolare del diritto risarcitorio al momento della costituzione in udienza – come affermato da

Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017” (Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, Rel. n. 2/2023 del 5/01/2023, p. 91) nei seguenti termini: “Il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente”.

Operando in tal guisa, si è dunque inciso “sulle formalità di costituzione” (M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali, 2/11/2022, p. 50).



