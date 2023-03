Riforma Cartabia: modifiche all’art. 131-bis cod. pen.

1. Le modifiche apportate al primo comma



L’art. 1, co. 1, lett. c), n. 1, d.lgs., 10/10/2022, n. 150 è intervenuto sul primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. nei seguenti termini: “le parole: «massimo a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti «minimo a due anni» e dopo le parole: «primo comma,» sono inserite le seguenti «anche in considerazione della condotta susseguente al reato,”.

La prima innovazione, che ha interessato codesto precetto normativo, quindi, riguarda la soglia edittale in relazione alla quale può essere riconosciuta siffatta causa di non punibilità.

In particolare, se prima la particolare tenuità del fatto poteva essere concessa solo in relazione ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ciò è invece adesso possibile per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni.

Ebbene, questa “modifica legislativa, intervenendo sul presupposto quoad poenam di applicabilità dell’esimente, prospetta un significativo ampliamento del raggio di azione dell’art. 131-bis cod. pen., indipendentemente dall’entità del massimo edittale della pena detentiva, introducendo un nuovo e diverso criterio di riferimento, basato unicamente sul minimo di pena, che meglio riflette il possibile minore disvalore delle fattispecie delittuose nella loro modalità di realizzazione concreta” (Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, rel. n. 2/2023 del 5 gennaio del 2023, p. 250), trattandosi, “in questi e in altri casi, di reati oggetto di procedimenti penali con elevata incidenza statistica nei ruoli d’udienza, che spesso hanno ad oggetto fatti di particolare tenuità e per i quali – non essendo possibile finora disporre nel corso delle indagini l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, ovvero il proscioglimento in primo grado – possono addirittura essere celebrati tre gradi di giudizio, impegnando complessivamente nove giudici (uno in primo grado, tre in appello e cinque in cassazione)” (Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, op. cit., p. 251).

Si tratta dunque di una scelta legislativa che sembra essere ispirata dall’obiettivo di meglio parametrare la tipologia di reati, riconducibili tra quelli per cui è applicabile tale causa di non punibilità, in riferimento a un quantum sanzionatorio (ritenuto) modesto in relazione, non più al massimo edittale, ma al minimo edittale, preveduto per ciascuna fattispecie criminosa.

Pur tuttavia, come rilevato in sede scientifica, “nonostante il mutamento del parametro oggettivo, rimangono escluse dall’alveo operativo della causa di non punibilità alcune fattispecie di reato (…) rispetto alle quali continua a registrarsi una discrepanza tra severità del trattamento sanzionatorio, anche in riferimento al minimo edittale, ed eventuale scarsa offensività delle concrete manifestazioni del reato” (E. ANDOLINA, La rimodulazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto tra contrapposte istanze di politica criminale, in Arc. Nuova proc. pen., 8/2022, p. 573).

Ciò posto, un’altra novità, che interesse sempre il primo comma dell’art. 131-bis del cod. pen., riguarda il riferimento alla condotta susseguente al reato come parametro da doversi considerare per stabilire se l’offesa sia di particolare tenuità.

Difatti, dal momento che l’art. 1, co. 1, lett. c), n. 1, d.lgs., 10/10/2022, n. 150 prevede anche che “dopo le parole: «primo comma,» sono inserite le seguenti «anche in considerazione della condotta susseguente al reato,”, va da sé che il primo comma dell’art. 131 bis del cod. pen., anche alla luce della modifica già analizzata in precedenza, stabilisce ora quanto sussegue: “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.

Orbene, per effetto di questo innesto legislativo, si è superato quell’orientamento della giurisprudenza secondo cui, “ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall’agente “post delictum”, atteso che la norma di cui all’art. 131-bis c.p. correla l’esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell’entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all’art. 133, co. 1 c.p., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato” (Cass. Sez. V, 2 dicembre 2019, n. 660, rv. 278555-01).

Oltre a ciò, va fatto altresì presente che, dandosi rilievo, con formula generale, alla “condotta susseguente al reato”, senza specificare tipologie di condotte riconducibili a quella formula (es., restituzioni, risarcimento del danno, condotte riparatorie, accesso a programmi di giustizia riparativa, ecc.), si “è così inteso non limitare la discrezionalità del giudice che, nel valorizzare le condotte post delictum, potrà d’altra parte fare affidamento su una locuzione elastica – “condotta susseguente al reato” – ben nota alla prassi giurisprudenziale, figurando tra i criteri di commisurazione della pena di cui all’art. 133, co. 2, n. 3 c.p.” (così: la relazione illustrativa) fermo restando che la “condotta susseguente al reato acquista rilievo, nella disciplina dell’art. 131 bis c.p., non come autonomo (autosufficiente) indice-requisito di tenuità dell’offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a quelli di cui all’art. 133, co. 1 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione; gravità del danno o del pericolo; intensità del dolo o della colpa), da impiegare, nell’ambito di un complessivo giudizio, per valutare le modalità della condotta (contemporanea al reato) e l’esiguità del danno o del pericolo” (così: la relazione illustrativa).

Ciò, dunque, “significa che condotte post delictum non potranno di per sé sole rendere l’offesa di particolare tenuità – dando luogo a una esiguità sopravvenuta di un’offesa in precedenza non tenue – ma potranno essere valorizzate nel complessivo giudizio di tenuità dell’offesa, che, dovendo tener conto delle modalità della condotta (contemporanea al reato), ha come necessario e fondamentale termine di relazione il momento della commissione del fatto: la condotta contemporanea al reato e il danno o il pericolo con essa posto in essere” (Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, op. cit., p. 253).

Inoltre, secondo taluni studiosi, “la congiunzione “anche” – che introduce il nuovo inciso immediatamente successivo al rinvio all’art. 133 comma 1 c.p. – nel sottolineare la rilevanza dell’eventuale condotta post factum (solo) come ulteriore (e non autonomo) criterio valutativo della modalità del reato e dell’esiguità del danno o del pericolo, che non si sostituisce ma si aggiunge ai preesistenti indici (…)” (E. ANDOLINA, op. cit., 8/2022, p. 573), il che trova conferma nell’interpretazione fornita anche nella relazione illustrativa (nei termini appena esposti), “finisca, però, per circoscrivere la valorizzazione, da parte del giudice, al mero fine di confermare la particolare tenuità di un’offesa che già appaia tale; così da depotenziare l’effetto espansivo della portata applicativa dell’esimente ricondotto dal legislatore al nuovo criterio valutativo”:

Orbene, si tratta di una considerazione pienamente condivisibile ma l’auspicio è quello che venga fornita in sede giudiziale una chiave di lettura ermeneutica che travalica il dato letterale della norma al fine di non vanificare l’importanza che questo inserimento normativo potrebbe avere ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto.