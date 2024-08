Ricorso per Cassazione: ammissibili nuove questioni nel giudizio cautelare?

In tema di ricorso per Cassazione avverso provvedimenti emessi nel giudizio cautelare di appello, è consentita la deduzione di questioni nuove?

1. La questione: i motivi nuovi nel giudizio de libertate

Il Tribunale di Milano, sezione riesame misure cautelari, rigettava un appello cautelare presentato contro un’ordinanza con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva disposto l’applicazione all’indagato della misura cautelare degli arresti domiciliari, in aggravamento di quella dell’obbligo di dimora nel Comune di Lecco in precedenza impostagli in relazione ai reati di rapina ed altro.

Ciò posto, avverso questa decisione la difesa dell'indagato, non solo ricorreva per Cassazione, adducendo violazioni di plurime leggi e vizi di motivazione, ma deduceva anche un motivo nuovo.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il Supremo Consesso, nell’accogliere il ricorso suesposto, reputava però il motivo nuovo inammissibile alla stregua dei seguenti principi di diritto: 1) in tema di ricorso per Cassazione avverso provvedimenti emessi nel giudizio cautelare di appello, è preclusa la deduzione di questioni nuove, non proposte con l’istanza di revoca della misura e non esaminate in sede di appello, in ragione della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione, indispensabile per la corretta individuazione del fatto cui si riferisce la norma giuridica di cui si discute l’applicazione (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023: fattispecie relativa a censure attinenti alla sussistenza del “fumus” del reato, dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione e basate su elementi nuovi desunti da una perizia); 2) il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell’ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti “de libertate”, l’unica diversità attenendo al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell’udienza, ma è spostato all’inizio della discussione (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023: fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto inammissibili motivi nuovi in tema di esigenze cautelari e di scelta della misura in un caso in cui il ricorso originario aveva riguardato esclusivamente i gravi indizi di colpevolezza).



