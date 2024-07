Revisori dei conti, deposito bilancio e prescrizione azione responsabilità: per la Consulta la disciplina è compliant alla Costituzione. Nella disciplina relativa alle azioni di responsabilità nei confronti dei revisori legali dei conti, non è manifestamente irragionevole far decorrere, dalla data di deposito della relazione sul bilancio, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno che può far valere la società che ha conferito l’incarico.

4. Soci e terzi



Per quanto afferisce all’azione risarcitoria che possono far valere i soci e i terzi, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 39/2010, il collegio ha osservato che, nei loro confronti, il deposito della relazione da parte del revisore identifica una condotta che non è ancora di per sé produttiva di danni. In dettaglio, sulla base dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 39/2010, i soci e i terzi, in tanto possono agire nei confronti del revisore, coobbligato in solido con l’amministratore, in quanto dimostrino: che sia stata effettuata, dolosamente o colposamente, una revisione erronea o incompleta; che la revisione abbia ingenerato un affidamento sulla attendibilità di quanto da essa erroneamente attestato, dando un contributo causale al compimento da parte di soci e di terzi di scelte per loro stessi pregiudizievoli; che da ciò derivino i danni di cui soci e terzi domandano il ristoro. A fronte di tale fatto illecito, il dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria di soci o di terzi non può essere quello del deposito della relazione, che è antecedente al momento in cui si possono produrre danni e sono, dunque, identificabili i soggetti danneggiati. In altri termini, il dies a quo della prescrizione di un’azione risarcitoria non può retrocedere a un momento che precede lo stesso perfezionamento del fatto illecito produttivo di danni, cui testualmente fa riferimento l’art. 2947 codice civile.