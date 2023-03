RCA: In mancanza di prova dell’esborso l’iva va risarcita?

Con la sentenza numero 5120 del 17/02/2023 la Suprema Corte, confermando suoi precedenti orientamenti, in una vicenda riguardante l’azione di risarcimento danni da circolazione stradale ha statuito in merito alla risarcibilità dell’iva in ipotesi di danno al veicolo e a prescindere dalla prova dell’esborso, nonché del valore ai fini del limite della domanda della dichiarazione del valore per il contributo unificato.

Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Sentenza n. 5120 del 17-02-2023 5120-17-2-2023.pdf 716 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il valore della dichiarazione del quantum ai fini del valore del contributo unificato Il Giudice di pace di Pozzuoli accoglieva la domanda, ma la conteneva nei limiti di euro 5.200,00, pur dando atto dell’effettivo quantum accertato nella misura maggiore di euro 9.127,46 in quanto l’attore, nell’atto introduttivo, aveva indicato il primo importo quale valore della causa ai fini del contributo unificato. Per tale ragione il Giudice di pace aveva ritenuto implicitamente contenuta la domanda entro il suddetto valore.

La sentenza veniva impugnata dinanzi al Tribunale di Napoli che accoglieva il gravame condannando l’assicuratore a risarcire l’importo di euro 9.127,46, ma al netto dell’Iva in quanto l’attore non aveva dato prova dell’effettivo esborso. Il Tribunale partenopeo, altresì, compensava le spese del gravame attesa la divergenza tra la dichiarazione ai fini del contributo unificato e il valore effettivo della condanna.

La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Suprema Corte con due motivi, entrambi accolti.

Il primo afferiva alla compensazione delle spese, e sul punto la Corte, richiamando il precedente 18732/2015, ha statuito che “il valore della causa ai fini del contributo unificato ha finalità esclusivamente fiscali senza spiegare alcun altro effetto” e per tale motivo non è giustificabile la compensazione delle spese statuita dalla corte di merito.

Potrebbero interessarti anche: Fatturazione elettronica e nuove regole dell’Agenzia delle entrate: il parere del Garante

Le spese di assistenza stragiudiziali nelle procedure di risarcimento danni da sinistro stradale