L’autotutela amministrativa tra revoca in autotutela e annullamento d’ufficio

2. La revoca in autotutela



L’articolo 21 quinquies fissa i presupposti per la revocabilità dell’atto amministrativo, statuendo che “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario” il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Trattasi della c.d. revoca in autotutela che determina l’inidoneità del provvedimento revocato a produrre effetti ulteriori.

Nella disposizione indicata vengono in rilievo tre ipotesi alternative che rappresentano la base al fine di disporre un provvedimento di revoca, ovvero, (i) la sopravvenienza di ragioni di pubblico interesse, ovvero (ii) una diversa valutazione di quello originariamente dedotto nell’atto, oppure (iii) laddove a mutare sia la situazione di fatto. Inoltre, si evince che l’oggetto della revoca possono essere solamente i provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole al fine di impedire che gli stessi possano produrre ulteriori effetti.

Va detto, inoltre, che laddove dalla revoca del provvedimento derivino pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di indennizzarli.

Ciò premesso si evidenzia che la nozione di revoca è sempre stata particolarmente problematica, soprattutto perché ha faticato a liberarsi delle ambiguità di cui a lungo è stata circondata. La giurisprudenza ordinariamente distingue tra l’annullamento e la revoca in ragione del fatto che il primo deriverebbe da un vizio di legittimità e la seconda da ragioni di (sopravvenuta) inopportunità.

La questione del fondamento della potestà di revocare il provvedimento amministrativo a fronte del verificarsi di condizioni che lo rendono contrastante con l’interesse pubblico ha profondamente contribuito alle difficoltà della ricostruzione della nozione dell’atto di revoca, poiché il dibattito relativo al fondamento di quest’ultimo è per lo più coinciso con quello concernente l’autotutela in quanto tale. Anche con riferimento alla revoca, quindi, si va dall’idea per la quale si sarebbe innanzi ad un nuovo esercizio del potere sostanziale esercitato con l’atto oggetto di revoca a fronte del mutare dell’interesse pubblico, sostanziandosi in un effetto abrogativo dell’effetto dell’atto revocato, a quella per la quale si sarebbe innanzi ad esercizio di potere di autotutela a fronte di vizi di merito. La legge ha espressamente risolto il problema del fondamento del potere di revoca.

Bisogna considerare, inoltre, che la revoca in autotutela agisce senza una vera e propria categorizzazione dietro, ovvero bisogna porre in essere la valutazione dell’interesse pubblico che, in quanto mutevole, fa sì che l’atto revocato al momento della sua adozione era strettamente collegato all’interesse pubblico, che è potenzialmente mutevole. Inoltre, la revoca, diversamente dall’annullamento d’ufficio, risponde a norme non giuridiche quali eticità, equità, economicità, opportunità e convenienza. Oggi, la legge limita la revocabilità ai soli atti “ad efficacia durevole” tale da considerare che la revoca opera ex nunc e, quindi, l’atto revocato non può produrre effetti ulteriori.