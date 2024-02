Prova nuova rilevante per revocazione confisca preventiva

In tema di confisca di prevenzione, in cosa può consistere la prova nuova rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159. Per approfondimenti sulle prove, si rimanda al volume “Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia”, che ne tratta nel particolare.

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 1301 del 24-10-2023 sentenza-commentata-art.-6-81.pdf 22 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La questione: prova rilevante per la revocazione

La Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato un’opposizione avverso un’ordinanza con la quale la stessa Corte di Appello partenopea aveva dichiarato inammissibile un’istanza di revoca della confisca disposta con la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, e confermata dalla Corte di Appello.

Orbene, a fronte di ciò, l’opponente aveva presentato un’istanza di revoca della confisca adducendo quali elementi di novità gli accertamenti effettuati in ordine alla provenienza dei redditi e, nello specifico, circa la lecita provenienza della somma utilizzata per costituire una società, poi, sin dal primo anno e nel corso del tempo, avrebbe sviluppato utili, per lo più non dichiarati al fisco.

Il giudice dell’esecuzione, però, aveva dichiarato inammissibile l’istanza in questione, ritenendo che gli elementi indicati e gli accertamenti effettuati non contenessero il necessario requisito della novità e la stessa Corte di Appello, successivamente, aveva parimenti rigettato l’opposizione rilevando come la consulenza tecnica, oltre a non introdurre nessun ulteriore e diverso elemento di novità, fosse “assolutamente generica e non supportata da adeguata documentazione a sostegno”.

Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’istante.

Per approfondimenti sulle prove, si rimanda al volume “Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia”, che ne tratta nel particolare.

FORMATO CARTACEO Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano. Cristina Marzagalli | Maggioli Editore 2023 34.20 € Scopri di più

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il ricorso summenzionato era ritenuto inammissibile.

In particolare, per quello che rileva in questa sede, gli Ermellini ritenevano come le prove, che il ricorrente aveva posto a fondamento della richiesta, non risultassero essere “sopravvenute” e, soprattutto, si riferissero a elementi di cui la parte aveva conoscenza già nel corso del giudizio di merito.

Le circostanze rappresentate con la consulenza tecnica e il fatto che vi sarebbero stati redditi oggetto di evasione fiscale (in sostanza utili della società non dichiarati), pertanto, per il Supremo Consesso, oltre a essere del tutto sforniti di prova in assenza di documentazione a sostegno, non erano elementi nuovi e gli stessi erano, anche per la loro natura, noti al ricorrente così che non si poteva ritenere lo stesso li avesse incolpevolmente ignorati, tanto da impedirgli di provare nel corso del giudizio di merito la legittima intestazione dei beni, tenuto conto che, secondo quanto postulato dalle Sez. U, nella sentenza n. 43668 del 26/05/2022, in “tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore”.