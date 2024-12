Il prompt della settimana – Revisione avanzata di un testo legale

Nel contesto professionale, sempre più dinamico e competitivo, le tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale generativa (GenAI) stanno emergendo come strumenti strategici per ottimizzare la gestione delle attività quotidiane, dall’analisi documentale alla ricerca giurisprudenziale. Un prompt di qualità è fondamentale per ottenere risultati rilevanti e personalizzati, consentendo all’IA di rispondere con precisione alle esigenze specifiche della professione legale. La scelta del prompt giusto può trasformare un semplice strumento in un potente alleato di lavoro.

Curata dall’Avv. Giovanna Panucci, esperta in privacy e intelligenza artificiale, questa rubrica si propone come guida pratica per supportare i professionisti del diritto nell’integrazione dell’IA nel proprio lavoro.

Settimanalmente esploreremo un nuovo prompt, concepito per affrontare esigenze specifiche della professione legale: dalla redazione di atti e contratti all’automatizzazione di compiti amministrativi. Questi prompt forniranno soluzioni concrete per ottimizzare i tempi di lavoro e migliorare la qualità delle analisi, permettendo ai professionisti di concentrarsi maggiormente sulle decisioni strategiche e sulla consulenza. Per approfondire il tema, ti consigliamo il nuovo corso Maggioli in materia, Legal Prompting – Corso Base, giunto alla sua terza edizione

1. Prompt per revisione avanzata di un testo legale

2. Utilizzo e avvertenze

Scopo: il prompt è progettato per aiutare l’avvocato ad effettuare una revisione completa e dettagliata di testi legali, con correzioni grammaticali e miglioramenti nella coerenza e nella precisione del linguaggio giuridico.

Contesto consigliato: ideale per la redazione e revisione di contenuti legali di alta qualità, ottimizzati per la pubblicazione ufficiale, la presentazione a clienti o colleghi, o l’inclusione in documenti tecnici e contrattuali.

Efficacia: il linguaggio Markdown utilizzato per strutturare il prompt facilita la comprensione del processo da parte del modello, rendendo ogni passaggio esplicito e sequenziale.

Istruzioni: Copia e incolla il tuo testo direttamente nella chat, oppure carica un documento in formato .doc se il testo è troppo lungo. Se il documento è particolarmente voluminoso, ti consiglio di suddividerlo in più parti e di inserirle un paragrafo alla volta, in modo che il modello possa elaborarle in modo efficace. Una volta caricato o incollato il testo, formula il prompt che desideri utilizzare per l’elaborazione e premi invio per avviare il comando.

Ricorda: ogni prompt è migliorabile. Integra questo prompt nel tuo processo di lavoro e adattalo alle tue esigenze.

3. Formazione in materia

Il corso base on demand, giunto alla sua 3° edizione, si articola in due moduli, acquistabili anche separatamente, in cui vengono spiegati e mostrati i concreti utilizzi dell’ultimissima versione di ChatGPT per il supporto al Professionista nell’attività giudiziale e stragiudiziale. Precisamente, il primo modulo mira a fornire una comprensione fondamentale di ChatGPT e delle sue logiche di base, mentre il secondo modulo è progettato per dotare gli avvocati di competenze avanzate nell’uso di ChatGPT per affrontare le sfide specifiche dell’ambiente giudiziale.

