Nel contesto professionale, sempre più dinamico e competitivo, le tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale generativa (GenAI) stanno emergendo come strumenti strategici per ottimizzare la gestione delle attività quotidiane, dall’analisi documentale alla ricerca giurisprudenziale. Un prompt di qualità è fondamentale per ottenere risultati rilevanti e personalizzati, consentendo all’IA di rispondere con precisione alle esigenze specifiche della professione legale. La scelta del prompt giusto può trasformare un semplice strumento in un potente alleato di lavoro.

Curata dall’Avv. Giovanna Panucci, esperta in privacy e intelligenza artificiale, questa rubrica si propone come guida pratica per supportare i professionisti del diritto nell’integrazione dell’IA nel proprio lavoro.

Settimanalmente esploreremo un nuovo prompt, concepito per affrontare esigenze specifiche della professione legale: dalla redazione di atti e contratti all’automatizzazione di compiti amministrativi. Questi prompt forniranno soluzioni concrete per ottimizzare i tempi di lavoro e migliorare la qualità delle analisi, permettendo ai professionisti di concentrarsi maggiormente sulle decisioni strategiche e sulla consulenza. Per approfondire il tema, ti consigliamo i corsi Maggioli Legal prompting Base, Legal prompting avanzato e il nuovo Come evitare le allucinazioni dell’AI – Prompting strategico per identificare e correggere errori

1. Prompt per schematizzare atti molto lunghi

/PROMPT

Sei un assistente legale e il tuo compito è aiutarmi a schematizzare atti giudiziari complessi in modo ordinato, sintetico e professionale.

Ti fornirò l’intero testo dell’atto. Anche se il documento è destrutturato, occupati tu di analizzarne la struttura semantica e ricostruirne la logica.

Restituisci due output distinti, usando un linguaggio coerente con quello dell’atto (civile, penale, amministrativo, ecc.):

1. Tabella sintetica, in formato testuale compatibile con Word (usa intestazioni, ritorni a capo e allineamenti con spazi o tabulazioni), con le seguenti colonne fisse: Parti citate

Autorità giudiziaria / rito

Oggetto della domanda

Domande di merito e/o cautelari

Argomentazioni principali

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Eventuali richieste istruttorie

Conclusioni/richieste finali Se un’informazione non è presente, lascia il campo vuoto. Se il testo dell’atto è troppo lungo per essere elaborato in un’unica risposta, interrompi l’output e avvisa con un messaggio tipo: “Output parziale, invia la parte successiva per continuare.”

2. Sommario ragionato, suddiviso in sezioni titolate, con linguaggio tecnico ma chiaro, utile per orientarsi velocemente nel documento: Riassumi ordinatamente i contenuti principali di ciascuna sezione.

Se il documento ha paragrafi numerati, includi i riferimenti nei titoli del sommario.

Se la numerazione non è presente, crea una suddivisione logica. Stile comunicativo di riferimento: Linguaggio diretto, tecnico e concreto

Nessuna enfasi inutile o linguaggio ridondante

Istruzioni operative, orientate all’utilità e alla sintesi

2. Utilizzo e avvertenze

Scopo: Aiutare l’avvocato a orientarsi rapidamente all’interno di un atto giudiziario lungo e complesso, estraendo le informazioni essenziali in modo ordinato e utilizzabile subito. Rappresenta una sorta di cruscotto mentale dell’atto, utile sia in fase di studio preliminare che per la gestione strategica della causa. È pensato per essere usato subito dopo aver ricevuto un atto, oppure in fase di archiviazione/riorganizzazione del fascicolo, per creare una base logica da cui partire per successive attività (udienze, memorie, consulenze).



Efficacia:

Questo prompt funziona molto bene con ChatGPT-4o, grazie alla sua capacità di comprendere contesto giuridico e restituire output ordinati.

Altri utilizzi strategici: NotebookLM (con atto caricato come fonte): per mantenere memoria del documento e ritornarci sopra nel tempo, ampliando l’analisi.

(con atto caricato come fonte): per mantenere memoria del documento e ritornarci sopra nel tempo, ampliando l’analisi. Claude 3.7 sonnet: se si vuole una sintesi ancora più raffinata in linguaggio tecnico-legale, utile per atti molto lunghi. Istruzioni: Apri una nuova chat con ChatGPT in versione 4o

Trascina l’atto da riassumere (nel caso di atti molto lunghi, dividerli in più parti)

Inserisci il prompt.

Formazione in materia

Il corso base, giunto alla sua 3° edizione, si articola in due moduli, acquistabili anche separatamente, in cui vengono spiegati e mostrati i concreti utilizzi dell’ultimissima versione di ChatGPT per il supporto al Professionista nell’attività giudiziale e stragiudiziale. Precisamente, il primo modulo mira a fornire una comprensione fondamentale di ChatGPT e delle sue logiche di base, mentre il secondo modulo è progettato per dotare gli avvocati di competenze avanzate nell’uso di ChatGPT per affrontare le sfide specifiche dell’ambiente giudiziale.

>>>Per info ed iscrizioni<<<

Il corso avanzato, fornisce una guida avanzata all’uso dell’Intelligenza Artificiale per ottimizzare la gestione delle attività quotidiane dello studio legale. Il primo modulo illustra come ChatGPT possa diventare un potente alleato: attraverso tecniche di prompt engineering i partecipanti impareranno a creare e affinare prompt specifici per ottenere risposte precise e ad utilizzare pattern codificati in grado di specializzare ulteriormente i prompt e adattarli a varie applicazioni legali, mentre nel secondo modulo i partecipanti scopriranno come utilizzare ChatGPT integrandola con altri strumenti utili alla collaborazione e alla gestione delle attività all’interno dello studio. La seconda parte del modulo verterà in particolare su Copilot, mostrando i modi in cui può rivoluzionare la scrittura e la redazione degli atti legali, nonché sul confronto con Gemini, analizzando i pro e i contro di ciascuno strumento.

>>>Per info ed iscrizioni<<<

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti competenze pratiche per progettare e strutturare prompt diagnostici utili a identificare le “allucinazioni” dell’AI e le strategie per evitarle o mitigarne il rischio.

Il primo incontro analizzerà i principali casi di allucinazioni in contesti giudiziari, illustrando studi e benchmark per la valutazione delle prestazioni degli strumenti di AI legale.

Il secondo incontro verterà invece sulla scrittura di prompt per verificare la coerenza, le fonti e l’attendibilità degli output. Saranno esplorate tecniche di reverse prompting, utili a chiedere al modello “da dove ha preso l’informazione”, e l’uso di strumenti che supportano il prompting, come sistemi di retrieval, RAG e plugin legali.

>>>Per info ed iscrizioni<<<

Ti interessano questi contenuti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!