Prompt per formulare un parere legale su un recesso contrattuale – Il prompt della settimana

Nel contesto professionale, sempre più dinamico e competitivo, le tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale generativa (GenAI) stanno emergendo come strumenti strategici per ottimizzare la gestione delle attività quotidiane, dall’analisi documentale alla ricerca giurisprudenziale. Un prompt di qualità è fondamentale per ottenere risultati rilevanti e personalizzati, consentendo all’IA di rispondere con precisione alle esigenze specifiche della professione legale. La scelta del prompt giusto può trasformare un semplice strumento in un potente alleato di lavoro.

Curata dall’Avv. Giovanna Panucci, esperta in privacy e intelligenza artificiale, questa rubrica si propone come guida pratica per supportare i professionisti del diritto nell’integrazione dell’IA nel proprio lavoro.

Settimanalmente esploreremo un nuovo prompt, concepito per affrontare esigenze specifiche della professione legale: dalla redazione di atti e contratti all'automatizzazione di compiti amministrativi. Questi prompt forniranno soluzioni concrete per ottimizzare i tempi di lavoro e migliorare la qualità delle analisi, permettendo ai professionisti di concentrarsi maggiormente sulle decisioni strategiche e sulla consulenza.

1. Prompt per formulare un parere legale su un recesso contrattuale

/PROMPT

Sei un avvocato esperto in contrattualistica. L’azienda che ti consulta ha firmato un contratto di fornitura per macchinari industriali, ma desidera recedere per ritardi nella consegna. Il fornitore sostiene che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.

Fornisci un parere legale articolato in tre versioni alternative, ognuna con una sezione sulle implicazioni operative e reputazionali:

1) Versione tecnica e normativa → Memorandum dettagliato con riferimento alle norme applicabili (Codice Civile, regolamenti di settore), clausole contrattuali, giurisprudenza e best practice. Analizza l’applicabilità della forza maggiore e il diritto alla risoluzione del contratto.

2) Versione orientata al negoziato → Analisi strategica per una soluzione extragiudiziale, valutando:

–Margini di trattativa: Possibilità di rinegoziare i termini o ottenere un risarcimento parziale.

–Conseguenze economiche: Impatto finanziario del recesso rispetto a un’eventuale azione giudiziaria.

–Reputazione aziendale: Possibili effetti sulle relazioni con altri fornitori o clienti.

3) Versione strategica per il contenzioso → Studio approfondito delle probabilità di successo in giudizio, con focus su:

–Prove e documentazione: Cosa può rafforzare la posizione aziendale.

–Strategia processuale: Migliore argomentazione per contestare la forza maggiore.

–Previsioni di esito: Probabilità di vittoria e impatti sul business.

–Confronto tra le tre opzioni: Per ogni versione, fornisci una valutazione comparativa dei rischi e benefici, aiutando l’azienda a scegliere la strategia più conveniente.

Se hai bisogno di ulteriori dettagli (es. testo della clausola di forza maggiore, precedenti ritardi del fornitore), chiedimi prima di procedere.

2. Utilizzo e avvertenze

Scopo:

Il prompt è pensato per avviare un brainstorming sulla risoluzione anticipata di un contratto di fornitura, offrendo tre prospettive distinte: Analisi normativa e tecnica → Per un parere basato su norme, clausole contrattuali e giurisprudenza.

→ Per un parere basato su norme, clausole contrattuali e giurisprudenza. Approccio negoziale → Per valutare soluzioni stragiudiziali vantaggiose.

→ Per valutare soluzioni stragiudiziali vantaggiose. Strategia per il contenzioso → Per prepararsi a un’eventuale azione legale. Il prompt è adattabile a qualsiasi fattispecie contrattuale, consentendo di applicarlo a diversi settori e tipologie di rapporti commerciali.

Istruzioni: Incolla il prompt su ChatGPT o Claude

Verifica l’output generato, continua a iterare e, se necessario, personalizza l’istruzione per adattarla allo stile o alle esigenze specifiche. Ricorda: Ogni prompt è migliorabile. Integra questo prompt nel tuo processo di lavoro e adattalo alle tue esigenze.

3. Formazione in materia

Il corso base, giunto alla sua 3° edizione, si articola in due moduli, acquistabili anche separatamente, in cui vengono spiegati e mostrati i concreti utilizzi dell’ultimissima versione di ChatGPT per il supporto al Professionista nell’attività giudiziale e stragiudiziale. Precisamente, il primo modulo mira a fornire una comprensione fondamentale di ChatGPT e delle sue logiche di base, mentre il secondo modulo è progettato per dotare gli avvocati di competenze avanzate nell’uso di ChatGPT per affrontare le sfide specifiche dell’ambiente giudiziale.

Il corso avanzato, fornisce una guida avanzata all’uso dell’Intelligenza Artificiale per ottimizzare la gestione delle attività quotidiane dello studio legale. Il primo modulo illustra come ChatGPT possa diventare un potente alleato: attraverso tecniche di prompt engineering i partecipanti impareranno a creare e affinare prompt specifici per ottenere risposte precise e ad utilizzare pattern codificati in grado di specializzare ulteriormente i prompt e adattarli a varie applicazioni legali, mentre nel secondo modulo i partecipanti scopriranno come utilizzare ChatGPT integrandola con altri strumenti utili alla collaborazione e alla gestione delle attività all’interno dello studio. La seconda parte del modulo verterà in particolare su Copilot, mostrando i modi in cui può rivoluzionare la scrittura e la redazione degli atti legali, nonché sul confronto con Gemini, analizzando i pro e i contro di ciascuno strumento.

