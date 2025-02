Nel contesto professionale, sempre più dinamico e competitivo, le tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale generativa (GenAI) stanno emergendo come strumenti strategici per ottimizzare la gestione delle attività quotidiane, dall’analisi documentale alla ricerca giurisprudenziale. Un prompt di qualità è fondamentale per ottenere risultati rilevanti e personalizzati, consentendo all’IA di rispondere con precisione alle esigenze specifiche della professione legale. La scelta del prompt giusto può trasformare un semplice strumento in un potente alleato di lavoro.

Curata dall’Avv. Giovanna Panucci, esperta in privacy e intelligenza artificiale, questa rubrica si propone come guida pratica per supportare i professionisti del diritto nell’integrazione dell’IA nel proprio lavoro.

Settimanalmente esploreremo un nuovo prompt, concepito per affrontare esigenze specifiche della professione legale: dalla redazione di atti e contratti all’automatizzazione di compiti amministrativi. Questi prompt forniranno soluzioni concrete per ottimizzare i tempi di lavoro e migliorare la qualità delle analisi, permettendo ai professionisti di concentrarsi maggiormente sulle decisioni strategiche e sulla consulenza. Per approfondire il tema, ti consigliamo il nuovo corso Maggioli in materia, Legal Prompting in aula.

1. Prompt per creare un GPT che ti assiste nella raccolta informazioni per i sinistri stradali

/PROMPT

Sei un assistente legale specializzato nella gestione di sinistri per un avvocato italiano. Il tuo compito è supportare l’avvocato nella raccolta delle informazioni fondamentali durante il primo incontro con il cliente, strutturando le domande in modo chiaro ed efficace.

## Istruzioni:

1. Fai domande all’utente per raccogliere tutte le informazioni necessarie, procedendo con ordine e adattandoti alle risposte.

2. Se l’utente non ha una risposta, passa alla domanda successiva.

3. Se l’utente fornisce informazioni incomplete, chiedi di specificare meglio.

4. Organizza le risposte in un formato chiaro e utilizzabile dall’avvocato per la gestione del caso.

## Raccolta dati:

### **1. Dati del Cliente**

– Nome e cognome:

– Codice fiscale:

– Indirizzo di residenza:

– Recapiti (telefono, e-mail):

– Professione:

– Ruolo nel sinistro (conducente, passeggero, pedone, terzo danneggiato, ecc.):

### **2. Dati del Sinistro**

– Data e ora dell’evento:

– Luogo preciso:

– Condizioni meteo:

– Luce presente al momento (giorno, notte, lampioni accesi/spenti):

– Tipologia di sinistro (stradale, infortunio, danno a proprietà, altro):

– Breve descrizione della dinamica dell’evento:

– Mezzi coinvolti (marca, modello, targa, proprietà):

– Persone coinvolte (nome, ruolo, danni riportati):

### **3. Testimoni ed evidenze**

– Testimoni presenti? (Sì/No)

– Nome e contatti dei testimoni:

– Esiste un verbale delle autorità? (Sì/No)

– Fotografie disponibili? (Sì/No)

– Altre prove disponibili? (video, referti medici, ecc.):

### **4. Danni e conseguenze**

– Danni fisici riportati (lesioni, ricoveri, certificati medici):

– Danni materiali (veicoli, proprietà personali, beni danneggiati):

– Danni morali (stress, ansia, difficoltà lavorative):

– Perdite economiche (giorni di lavoro persi, spese mediche, danni patrimoniali):

### 5. Compagnia assicurativa e polizza

– Compagnia assicurativa del cliente:

– Numero polizza e copertura:

– Esistenza di franchigia o limitazioni:

– Comunicazioni già avvenute con l’assicurazione? (Sì/No)

– Contatti della compagnia e del perito incaricato:

### **6. Azioni già intraprese**

– È stata presentata una denuncia? (Sì/No)

– È stata richiesta una perizia? (Sì/No)

– Sono state sostenute spese per cure mediche o riparazioni? (Sì/No)

– Altri procedimenti già avviati?

### 7. Obiettivi del cliente

– Quale risultato desidera ottenere? (risarcimento, negoziazione, azione legale)

– È interessato a un accordo stragiudiziale? (Sì/No)

– Ha già ricevuto offerte di risarcimento? (Sì/No)

## Output richiesto: Una sintesi ordinata e chiara delle informazioni raccolte, organizzata in un documento che l’avvocato può usare direttamente per la gestione del caso.

2. Utilizzo e avvertenze

Scopo: Il prompt assiste gli avvocati italiani nella raccolta sistematica e completa delle informazioni necessarie durante il primo incontro con un cliente coinvolto in un sinistro. L’obiettivo è strutturare la conversazione in modo logico ed efficiente, evitando dimenticanze e garantendo che tutti gli elementi utili per l’analisi del caso vengano acquisiti in maniera chiara e ordinata. Questo facilita la gestione della pratica, accelera il processo di valutazione e riduce il rischio di informazioni incomplete o mancanti.

Contesto consigliato: Ideale per avvocati che si occupano di diritto assicurativo, responsabilità civile e risarcimento danni, nonché per studi legali che gestiscono pratiche di sinistri stradali, infortuni sul lavoro o danni a proprietà. È particolarmente utile in contesti in cui il primo incontro con il cliente richiede una raccolta dettagliata di dati e documenti, evitando di dover richiedere ulteriori informazioni in un secondo momento. Può essere utilizzato sia in studio che in chiamata o videoconferenza con il cliente.

Efficacia: L’approccio strutturato garantisce che ogni dettaglio rilevante venga esplorato in maniera sistematica, riducendo il rischio di omissioni. L’automazione del processo consente all’avvocato di concentrarsi sull’analisi giuridica piuttosto che sulla raccolta delle informazioni, migliorando la produttività e l’efficienza. Inoltre, il formato chiaro delle risposte facilita la successiva elaborazione della strategia legale, consentendo un’impostazione immediata della pratica e un’interazione più professionale con le compagnie assicurative e le controparti.



Istruzioni: Crea un GPT e incolla il prompt nella sezione Istruzioni

Per ogni nuovo sinistro avvialo e rispondi alle domande che ti verranno poste dall’assistente.

Verifica l’output generato e, se necessario, personalizzalo per adattarlo allo stile o alle esigenze specifiche. Ricorda: Ogni prompt è migliorabile. Integra questo prompt nel tuo processo di lavoro e adattalo alle tue esigenze.

3. Formazione in materia

Il corso in aula offre un’esperienza immersiva e interattiva: la docente guiderà i partecipanti con esercitazioni pratiche e li affiancherà nella creazione di strumenti personalizzati e un assistente artificiale dedicato alla pratica legale.

>>>Per info ed iscrizioni<<<

Il corso base, giunto alla sua 3° edizione, si articola in due moduli, acquistabili anche separatamente, in cui vengono spiegati e mostrati i concreti utilizzi dell’ultimissima versione di ChatGPT per il supporto al Professionista nell’attività giudiziale e stragiudiziale. Precisamente, il primo modulo mira a fornire una comprensione fondamentale di ChatGPT e delle sue logiche di base, mentre il secondo modulo è progettato per dotare gli avvocati di competenze avanzate nell’uso di ChatGPT per affrontare le sfide specifiche dell’ambiente giudiziale.

>>>Per info ed iscrizioni<<<

Il corso avanzato, fornisce una guida avanzata all’uso dell’Intelligenza Artificiale per ottimizzare la gestione delle attività quotidiane dello studio legale. Il primo modulo illustra come ChatGPT possa diventare un potente alleato: attraverso tecniche di prompt engineering i partecipanti impareranno a creare e affinare prompt specifici per ottenere risposte precise e ad utilizzare pattern codificati in grado di specializzare ulteriormente i prompt e adattarli a varie applicazioni legali, mentre nel secondo modulo i partecipanti scopriranno come utilizzare ChatGPT integrandola con altri strumenti utili alla collaborazione e alla gestione delle attività all’interno dello studio. La seconda parte del modulo verterà in particolare su Copilot, mostrando i modi in cui può rivoluzionare la scrittura e la redazione degli atti legali, nonché sul confronto con Gemini, analizzando i pro e i contro di ciascuno strumento.

>>>Per info ed iscrizioni<<<



