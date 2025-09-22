Questo prompt guida il modello ad agire come presentation designer e subject matter expert, strutturando i contenuti di una presentazione in slide su qualsiasi argomento. Per approfondire il tema, ti consigliamo i corsi Maggioli Legal Prompting – Dal prompting ai workflow pratici: nuovi modelli di AI per lo studio legale, e il Master in Intelligenza Artificiale per imprese, professionisti e avvocati – II edizione
Indice
1. Prompt per creare il contenuto di slide e presentazioni
/PROMPT
Agisci come un *presentation designer* ed *esperto in materia*.
Devo preparare una **presentazione in slide** sul tema: [INSERISCI ARGOMENTO].
### Istruzioni:
1. Progetta una **struttura narrativa chiara** (introduzione, sviluppo, conclusione) usando la logica dello *storytelling* (problema → analisi → soluzioni → call to action).
2. Genera i contenuti in **stile slide**: titoli brevi e incisivi, bullet point sintetici, massimo 6 per slide.
3. Evidenzia i **concetti chiave** con keyword, schemi, esempi pratici o tabelle comparative.
4. Se utile, proponi una **slide grafica/visuale** (diagramma, timeline, matrice SWOT, risk matrix).
5. Concludi con un **summary slide** e un **action plan/takeaways**.
### Tecniche da applicare:
– **Structured Chain-of-Thought (SCoT) Prompting** → prima spiega la logica dietro la sequenza di slide, poi genera il contenuto “pulito” pronto per essere copiato in PowerPoint/Keynote/Gamma.app.
– **Take a Step Back Prompting** → parti da una visione astratta e poi semplifica per il pubblico.
– **Narrative-of-Thought (NoT)** → mantieni un filo narrativo coerente tra le slide.
### Stile richiesto:
Professionale, chiaro e adatto a un pubblico eterogeneo (anche non tecnico).
2. Utilizzo e avvertenze
Descrizione
Questo prompt utilizza tecniche avanzate di Structured Chain-of-Thought (SCoT) e storytelling, garantendo:
- una sequenza logica chiara (introduzione → sviluppo → conclusione → azioni concrete),
- contenuti sintetici e in formato slide (titoli + bullet point),
- l’uso di schemi e tabelle per aumentare l’impatto visivo,
- uno stile professionale, comprensibile anche a un pubblico non tecnico.
L’output è pronto per essere copiato in PowerPoint, Keynote, Google Slides o (meglio) Gamma.app.
Casi d’uso
- Area legale & compliance → preparare slide per board meeting, workshop interni, corsi di formazione su GDPR, contratti, responsabilità.
- Business & corporate → pitch aziendali, presentazioni a investitori, business plan.
- Accademico & formazione → lezioni universitarie, conferenze, corsi di aggiornamento.
- Consulenza & coaching → workshop per clienti, percorsi di change management, reportistica visuale.
- Eventi & comunicazione → presentazioni a convegni, webinar, seminari.
Formazione per professionisti in materia
Il corso Legal Prompting -Dal prompting ai workflow pratici: nuovi modelli di AI per lo studio legale offre strumenti concreti per usare in modo consapevole e sicuro strumenti di AI generativa nella vita professionale di tutti i giorni. I partecipanti impareranno a lavorare con i principali modelli AI (ChatGPT-5, Claude, Gemini, ManusAI, Perplexity), affinare tecniche di prompting e controlli incrociati, organizzare workflow coerenti e limitare il rischio di allucinazioni.
Verrà presentato il Metodo dei 5 Progetti, con applicazioni concrete alla professione forense, e si lavorerà sulla scelta del modello più sicuro e adeguato, la protezione di dati e dispositivi, il rispetto delle regole deontologiche e la protezione di GPT personalizzati da prompt injection e altri rischi di sicurezza.
Il corso combina dimostrazioni pratiche, checklist operative e casi d’uso concreti, garantendo un approccio immediatamente applicabile nella pratica professionale.
>>>Per info ed iscrizioni<<<
Il Master in Intelligenza Artificiale per Imprese, Professionisti e Avvocati è un percorso formativo avanzato, progettato per fornire alle aziende e ai professionisti del settore legale le conoscenze e le competenze necessarie per orientarsi e utilizzare al meglio le potenzialità dell’AI generativa. Attraverso un approccio pratico, il corso illustrerà i principali tool di AI in uso e mostrerà ai partecipanti come integrare l’AI nei processi lavorativi, migliorando l’efficienza, riducendo i costi e innovando i servizi offerti.
Il corso ha una durata totale di 21 ore, articolate in sette incontri da tre ore ciascuno, e include dimostrazioni pratiche in cui verranno illustrate tecniche per la creazione di Prompt efficaci e un framework per la creazione di un GPT personalizzato, focalizzato sulle esigenze del settore legale.
Grazie all’utilizzo dei più innovativi tool di AI generativa da parte dei docenti, i partecipanti, in aggiunta alle tradizionali dispense e slide, avranno accesso a un kit di risorse interattive basate su AI: GPT conversazionali, notebook di studio su NotebookLM, mappe concettuali dinamiche, framework operativi e strumenti specialistici.
>>>Per info ed iscrizioni<<<
Ti interessano questi contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento