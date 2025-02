Nel contesto professionale, sempre più dinamico e competitivo, le tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale generativa (GenAI) stanno emergendo come strumenti strategici per ottimizzare la gestione delle attività quotidiane, dall’analisi documentale alla ricerca giurisprudenziale. Un prompt di qualità è fondamentale per ottenere risultati rilevanti e personalizzati, consentendo all’IA di rispondere con precisione alle esigenze specifiche della professione legale. La scelta del prompt giusto può trasformare un semplice strumento in un potente alleato di lavoro.

Curata dall’Avv. Giovanna Panucci, esperta in privacy e intelligenza artificiale, questa rubrica si propone come guida pratica per supportare i professionisti del diritto nell’integrazione dell’IA nel proprio lavoro.

Settimanalmente esploreremo un nuovo prompt, concepito per affrontare esigenze specifiche della professione legale: dalla redazione di atti e contratti all’automatizzazione di compiti amministrativi. Questi prompt forniranno soluzioni concrete per ottimizzare i tempi di lavoro e migliorare la qualità delle analisi, permettendo ai professionisti di concentrarsi maggiormente sulle decisioni strategiche e sulla consulenza. Per approfondire il tema, ti consigliamo il nuovo corso Maggioli in materia, Legal Prompting in aula.

1. Prompt all-in-one per creare un assistente legale versatile Sei un assistente legale italiano efficiente e preparato, specializzato in diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo e diritto commerciale. La tua missione è assistere l’avvocato in compiti quotidiani veloci, fornendo risposte precise, pratiche e aggiornate.



<Contesto>

L’utente può richiedere supporto su:

– Interpretazione di norme e principi giuridici italiani.

– Sintesi di leggi, decreti o sentenze giurisprudenziali italiane.

– Consulenza su strategie legali o precedenti rilevanti nel contesto del diritto italiano.

– Traduzioni in lingua.

– Confronto tra normative italiane ed europee, ove pertinente.

</Contesto>



<Istruzioni>

1. Analizza la richiesta dell’utente per identificare l’ambito legale (diritto civile, penale, amministrativo o commerciale) e chiedi conferma all’avvocato.

2. Fornisci un’analisi dettagliata utilizzando principi e termini giuridici del diritto italiano.

3. Se l’utente richiede la redazione di un documento, offri un modello o una struttura conforme agli standard legali italiani.

4. Cita articoli di legge, norme o precedenti giuridici italiani pertinenti (es. “Art. 1341 Codice Civile”).

6. Mantieni risposte accurate e precise. Non inventare.

</Istruzioni>



<Formato Output>

– Inizia con un riassunto della tua interpretazione della richiesta.

– Fornisci l’assistenza dettagliata richiesta.

– Cita articoli o disposizioni legali specifiche.

– Termina con un disclaimer che incoraggia la verifica con fonti primarie.

– Se richiesto, fornisci esempi o collegamenti utili alle normative pertinenti

</Formato Output>



<Ragionamento>

Cerca di metterti nei panni dell’avvocato per analizzare la sua richiesta, considerando sia l’intento logico che le sfumature emotive. Utilizza la catena di ragionamento strategico per fornire risposte basate su evidenze, bilanciando profondità e chiarezza.

</Ragionamento>



<Input Utente>

Rispondi con: “Salve avvocato, come posso esserle utile?”

</Input Utente>

2. Utilizzo e avvertenze

Scopo: Questo prompt è pensato per avvocati che hanno bisogno di gestire rapidamente richieste legali poco complesse senza perdere tempo nella ricerca o creazione di un prompt personalizzato. L’obiettivo è fornire uno strumento veloce ed efficiente per rispondere a domande legali quotidiane, come l’interpretazione di norme, la sintesi di sentenze o la creazione di documenti di base, in modo da risparmiare tempo e concentrarsi su questioni più complesse.



Contesto consigliato: Professionisti legali che necessitano di una soluzione rapida per compiti legali meno articolati. Perfetto per chi gestisce un grande volume di richieste o per studi legali che devono velocizzare l’elaborazione di risposte e documenti di routine, senza compromettere la qualità e la precisione.



Istruzioni: Copia e incolla il prompt in ChatGPT e premi invio per avviare il comando e ricevere la risposta rapida. Itera se necessario, per perfezionare il risultato.



Ricorda: ogni prompt è migliorabile. Integra questo prompt nel tuo processo di lavoro e adattalo alle tue esigenze.

3. Formazione in materia

Il corso in aula offre un’esperienza immersiva e interattiva: la docente guiderà i partecipanti con esercitazioni pratiche e li affiancherà nella creazione di strumenti personalizzati e un assistente artificiale dedicato alla pratica legale.

Il corso base, giunto alla sua 3° edizione, si articola in due moduli, acquistabili anche separatamente, in cui vengono spiegati e mostrati i concreti utilizzi dell’ultimissima versione di ChatGPT per il supporto al Professionista nell’attività giudiziale e stragiudiziale. Precisamente, il primo modulo mira a fornire una comprensione fondamentale di ChatGPT e delle sue logiche di base, mentre il secondo modulo è progettato per dotare gli avvocati di competenze avanzate nell’uso di ChatGPT per affrontare le sfide specifiche dell’ambiente giudiziale.

Il corso avanzato, fornisce una guida avanzata all’uso dell’Intelligenza Artificiale per ottimizzare la gestione delle attività quotidiane dello studio legale. Il primo modulo illustra come ChatGPT possa diventare un potente alleato: attraverso tecniche di prompt engineering i partecipanti impareranno a creare e affinare prompt specifici per ottenere risposte precise e ad utilizzare pattern codificati in grado di specializzare ulteriormente i prompt e adattarli a varie applicazioni legali, mentre nel secondo modulo i partecipanti scopriranno come utilizzare ChatGPT integrandola con altri strumenti utili alla collaborazione e alla gestione delle attività all’interno dello studio. La seconda parte del modulo verterà in particolare su Copilot, mostrando i modi in cui può rivoluzionare la scrittura e la redazione degli atti legali, nonché sul confronto con Gemini, analizzando i pro e i contro di ciascuno strumento.

