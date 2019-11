Profili di responsabilità civile dell’Internet Service Provider

Abstract – Il presente lavoro di ricerca mira ad individuare gli articolati profili della responsabilità civile con riguardo alla figura dell’Internet Service Provider, in ossequio all’ormai consolidata qualificazione del web come luogo privo di responsabili e di regolamentazione. Per individuare i risvolti dell’argomento in senso logico, il punto focale è rappresentato dalla Direttiva sul Commercio Elettronico, con la quale il Legislatore europeo ha inteso regolare la materia prevedendo apposite ipotesi di esonero dalla responsabilità.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il regime di responsabilità nell’esperienza anteriore alla Direttiva Europea. – 3. La responsabilità del provider nell’ottica della Direttiva 2000/31/CE.

1. Premessa

Nelle dinamiche che permeano il mondo del web, un ruolo di primaria posizione è senz’altro ricoperto dalle aziende che forniscono servizi in rete, definite Internet Service Providers (ISP)[2], dove per provider si intende un intermediario che realizza un collegamento tra chi intende comunicare un’informazione e i destinatari della stessa. In base al ruolo svolto nel processo di trasmissione e di diffusione dei dati nelle reti, è possibile individuare diverse figure di providers; si distinguono, infatti, l’acess provider che fornisce all’utente la connessione alla rete, il content provider che immette e veicola in rete contenuti propri e, infine, l’host provider che fornisce ospitalità al content provider, mettendo a disposizione una porzione del proprio disco rigido[3].

In collegamento alla pluralità di servizi[4] che caratterizzano tale figura, particolarmente rilevante è, ancora, la differenza tra le funzioni di housing (apertura di un sito in seguito gestito dal cliente, il quale costruisce la sua homepage ed i suoi links ipertestuali) e di hosting (creazione di pagine multimediali e di collegamenti ipertestuali affidata direttamente al provider che, oltre ad immetterle nella rete, provvede al loro aggiornamento periodico), che appare come una prima linea di discrimen in materia di responsabilità, considerandola sussistente solo nel secondo caso o comunque esclusivamente nei casi in cui il provider abbia dato un contributo, sia pur minimo, alla pubblicazione sulla rete di materiale lesivo di interessi tutelati dall’ordinamento[5].

Il tema della responsabilità civile in internet acquista una rilevanza imprescindibile, in primo luogo, in virtù del fatto che il web è visto come uno spazio senza padroni e senza regole, in cui tutto è lecito[6]; da non trascurare, poi, sono le molteplici difficoltà in cui i danneggiati si trovano per ottenere il loro risarcimento, i quali fanno valere le rispettive pretese anche nei confronti del provider[7], in ragione della sua agile individuazione.

Il regime di responsabilità nell’esperienza anteriore alla Direttiva Europea

Prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 70/2003, emanato in attuazione della Direttiva n. 2000/31/CE, la questione della responsabilità del provider era caratterizzata da scarsa linearità.

Secondo un orientamento giurisprudenziale[8], internet (rectius il sito web) avrebbe dovuto assimilarsi alla stampa – in quanto mezzo di comunicazione di massa – ed il provider avrebbe dovuto equipararsi all’editore[9]. Contro tale posizione sono state sollevate una serie di obiezioni, tra cui quella secondo la quale internet differisce dalla stampa per ragioni strutturali, ad esempio sull’assunto che il sito web – a differenza della stampa – è accessibile contemporaneamente da milioni di soggetti, ognuno dei quali può depositare, scaricare, e memorizzare informazioni liberamente[10]; l’equiparazione dell’host provider all’editore è stata definitivamente superata dalla giurisprudenza[11] che ha ritenuto più adatta l’equiparazione ad un locatore di spazi, irresponsabile per i contenuti illeciti immessi dai clienti.

Accertata altresì la non condivisibilità della riconduzione della responsabilità del provider agli artt. 2050[12] e 2051[13] c.c., il tema è stato ricondotto nell’alveo generale dell’art. 2043 c.c.[14], richiedendosi l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, intesa quest’ultima come violazione di regole di condotta, il cui rispetto poteva ritenersi presunto.

Ai fini del giudizio di imputabilità – con riguardo al provider – è necessario stabilire se il controllo sulle informazioni immesse in rete dagli utenti, con il conseguente obbligo di rimozione del materiale illecito, rientri o meno nella diligenza richiesta. La responsabilità per colpa è stata ritenuta sussistente in relazione alla consapevolezza circa la presenza di materiale illecito, alla quale è seguita l’omissione di rimozione. Ipotesi di responsabilità extra-contrattuale, pertanto, possono riconoscersi in capo al provider tutte le volte in cui questi, avuta conoscenza del fatto dannoso commesso dall’utente, non abbia posto in essere tutte le misure idonee ad impedire il protrarsi dell’illecito.[15]

La responsabilità del provider nell’ottica della Direttiva 2000/31/CE

La disciplina concernente la responsabilità del provider è stata oggetto di regolamentazione da parte del legislatore europeo con la “Direttiva sul Commercio elettronico”[16] – Dir. 2000/31/CE – cui il Legislatore italiano ha dato attuazione con il D. Lgs. n. 70/2003, di applicazione settoriale sia sotto l’aspetto soggettivo, sia sotto quello oggettivo.

Dal punto di vista soggettivo, la normativa riguarda solo le persone (fisiche o giuridiche) che prestano un’attività economica o un qualsiasi servizio on line, con esclusione di quei soggetti che non agiscono per scopi imprenditoriali. Dal punto di vista oggettivo, si individuano ipotesi eccezionali di esonero della responsabilità con riguardo a tre attività del provider, quali quella di mere conduit, caching e hosting.

La prima attività, quella di mere conduit, è disciplinata dall’art. 14 e consiste nella semplice trasmissione di informazioni non proprie o nel fornire l’accesso alla rete di comunicazione[17]. In tale attività il provider è esonerato dalla responsabilità[18] nei casi in cui non dia origine alla trasmissione, non selezioni il destinatario della trasmissione e non selezioni, né modifichi le informazioni trasmesse. Il livello di diligenza richiesto per quest’attività è pressoché basso, prevedendosi per il provider il solo obbligo di collaborare con l’autorità giudiziaria o amministrativa di vigilanza che, avendo rilevato un’attività illecita, gli chieda di porvi fine.

La seconda attività, quella di caching, è disciplinata dall’art. 15 e consiste in sostanza nella creazione di copie (cache) di pagine ipertestuali consultate con maggiore frequenza dai navigatori, al fine di rendere più rapida e agevole la ricerca da parte dell’utente[19]. In questo caso il provider è esonerato da responsabilità nei casi in cui non modifichi le informazioni, si conformi alle condizioni di accesso delle informazioni, si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni e agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato[20]. Il giudice è chiamato a valutare se le informazioni siano state memorizzate temporaneamente, nonché la tempestività dell’intervento di rimozione secondo il criterio della diligenza professionale[21].

La terza attività, quella di hosting, è disciplinata dall’art. 16 e si caratterizza come comprensiva di un servizio molto ampio che può andare dalla semplice gestione del sito sul server alla tenuta degli archivi informatici del cliente, facendosi comunque riferimento ad una memorizzazione a carattere tendenzialmente “duraturo”. Con riguardo a tale attività, il provider è esonerato da responsabilità nei casi in cui «non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione, nonché nel momento in cui «non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.» Ancora, dall’art. 16 in questione, è possibile individuare due diversi tipi di responsabilità, una penale e una civile[22]; tale opinione non è condivisa all’unanimità in quanto, secondo altra impostazione confermata anche dalla giurisprudenza[23], è possibile individuare due diversi criteri d’imputazione della responsabilità civile, quali la colpa e il dolo.

Altra disposizione da considerare – al fine di una trattazione del tema quanto più esaustiva possibile – è quella di cui all’art. 17, in materia di “assenza dell’obbligo generale di sorveglianza”, dalla quale emerge come si sia voluto sollevare il provider da una serie di obblighi di controllo che pregiudicherebbero la sua attività e lo sviluppo della rete; qualora il prestatore, avendo avuto conoscenza del carattere illecito del servizio al quale assicura l’accesso non provvedesse ad informare l’autorità competente, ovvero, avendo ricevuto una richiesta da parte dall’autorità avente funzioni di vigilanza non agisse prontamente per impedire l’accesso ai contenuti illeciti, ne diventa civilmente responsabile.

In tema di responsabilità del provider – considerata ancora materia controversia sia in ambito nazionale che comunitario – un contributo di fondamentale rilevanza è apportato da una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione[24], la quale si sofferma sia sulla figura dell’hosting provider, sia su quella del caching.

Con riguardo alla prima figura si precisa che l’hosting provider attivo, definito come «il prestatore dei servizi della società dell’informazione, il quale svolge un’attività che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e pone, invece, in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell’illecito» è sottratto dall’esenzione di responsabilità di cui all’art. 16 D. Lgs. n. 70/2003, dovendosi la sua responsabilità atteggiare secondo le regole comuni.

Con riguardo al caching si determina che, nell’ambito dei servizi della società dell’informazione, la responsabilità «sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, pur essendogli ciò stato intimato dall’ordine proveniente da un’autorità amministrativa o giurisdizionale».

Sebbene – come già individuato – la materia sia ancora intrisa da alcuni punti di disaccordo, non può escludersi il grande passo in avanti fatto con il presente Decreto, la cui precipua finalità[25] è quella di «promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, fra i quali il commercio elettronico».

