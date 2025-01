La recensione della settimana: Tecniche di redazione degli atti civili

La redazione di atti giudiziari rappresenta una competenza essenziale per avvocati e praticanti legali. Scrivere un atto chiaro e preciso non è solo una questione di stile, ma un’abilità che incide direttamente sull’efficacia della difesa e sulla comprensibilità delle argomentazioni presentate in giudizio. In quest’ottica, il corso “Tecniche di redazione degli atti civili” organizzato da Maggioli Formazione, offre un’opportunità concreta per migliorare le competenze in materia.