Prevenzione diffusione Coronavirus: in Gazzetta Ufficiale le misure per la gestione

Versione PDF del documento

Divieto di accesso e uscita dai Comuni interessati; stop a manifestazioni di qualsiasi natura, in luogo pubblico o privato; scuole di ogni ordine e grado chiuse.

Sono alcune delle misure previste per la Lombardia e il Veneto e contenute nel Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di domenica 23 febbraio 2020. Il decreto adottato il 22 febbraio, nel corso di un Consiglio dei Ministri straordinario, e firmato il 23 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale diventando immediatamente operativo.

In Gazzetta anche il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente le misure attuative.

In relazione all’epidemia per chi lavora a contatto col pubblico, la circolare del ministero della Giustizia spiega che si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, in particolare: lavarsi frequentemente le mani; porre attenzione all’igiene delle superfici; evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali; adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.

Misure di prevenzione

Nel caso in cui, nel corso dell’attività lavorativa si venga a contatto con un soggetto che corrisponde alla definizione di caso sospetto si provvederà a contattare i sanitari, segnalando che si tratta di un caso sospetto e, in attesa del loro intervento bisognerà: evitare contatti ravvicinati con la persona malata; se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico; lavarsi accuratamente le mani. Prestare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, fece) del malato; fare eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati.

Diventa autore di Diritto.it Scopri di più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA