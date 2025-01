Personal branding per professionisti del diritto: vale la pena acquistare follower o visualizzazioni?

Il personal branding è una strategia per ottenere visibilità e credibilità. Per quanto spesso lo si associ all’idea del personaggio pubblico, in realtà è una strategia utile anche per professionisti come gli avvocati. Infatti un avvocato, oltre a essere un professionista in ambito legale, deve essere anche un buon comunicatore perché deve ispirare fiducia e credibilità. Se il passaparola è fondamentale per il suo lavoro, oggi giorno lo sono anche i social. Andiamo quindi a vedere come un esperto professionista del diritto può utilizzare e costruire il suo personal branding sui social.

1. Come Creare Il Proprio Personal Branding Se Si è Avvocati?



Per avere un personal branding di rilievo uno dei primi elementi da sviluppare, qualunque sia il social che si sceglie, è l’avere follower e visualizzazioni. Questo fenomeno crea quello che si chiama l’effetto gregario, per cui un numero cospicuo sia di visite che di follower, attirerà organicamente nuovi follower e nuove visualizzazioni.

In questa ottica vale la pena comprare followers e visualizzazioni. Questa però non deve essere una scorciatoia, ma deve integrarsi a un costante lavoro sul profilo e ai risultati organici. Come in ogni strategia ci sono dei pro e dei contro nell’acquistare follower.

Fra i vantaggi del comprare follower Instagram, LinkedIn o del social prescelto, possiamo annoverare:

Una visibilità immediata

Un potenziale aumento anche dei follower organici

Emergere rispetto alla concorrenza in un settore ormai saturo

Teniamo comunque conto anche dei rischi dell’acquistare follower:

Rischio di essere ritenuti poco etici dai colleghi

Possibilità di poco engagement, se i follower non sono di qualità

Possibili problematiche con l’algoritmo

A questo punto viene spontaneo domandarsi come comprare follower su Instagram o su qualunque altro social, evitando gli svantaggi. Bisogna affidarsi a un partner che garantisca la qualità e autenticità dei follower e delle visualizzazioni, evitando ogni forma di bot e di fake. Con contatti di qualità, comprare follower Instagram, YouTube, X o su qualsiasi social diventa una strategia utile alla crescita del personal branding. Tutto deve essere studiato in un’ottica di una prospettiva che abbia un obiettivo chiaro e raggiungibile, ma soprattutto abbia risultati sia nel breve che nel medio lungo termine. Il personal branding non è una corsa di velocità, ma una maratona.