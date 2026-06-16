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Calendario pensioni 2026: le date INPS e i pagamenti di luglio

Quando arriva la pensione di luglio 2026? Data INPS, accredito, ritiro alle Poste e cosa sapere sul pagamento delle pensioni 2026.

Lorena Papini 16/06/26
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Il calendario delle pensioni 2026 rappresenta un riferimento fondamentale per milioni di pensionati italiani. Conoscere in anticipo le date di accredito consente infatti di pianificare con maggiore serenità le spese mensili e gestire il proprio bilancio familiare senza imprevisti. Per capire invece quando andrai in pensione, leggi l’articolo Pensioni 2026: rivalutazione, importi, pagamenti, opzioni di uscita e FAQ operative
L’INPS segue regole precise per l’erogazione dei trattamenti pensionistici, ma la presenza di festività e weekend può comportare variazioni rispetto al primo giorno del mese. In questa guida vediamo tutte le date di pagamento del 2026, le differenze tra accredito bancario e ritiro alle Poste, e cosa sapere su tredicesima e controlli.
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Indice

1. La regola base: il primo giorno bancabile


Il principio che regola i pagamenti delle pensioni è semplice: l’accredito avviene il primo giorno bancabile del mese. Questo significa che se il primo giorno cade in un festivo o nel fine settimana, il pagamento viene posticipato al primo giorno lavorativo utile.
Per giorno bancabile si intende un giorno in cui gli istituti di credito sono operativi. Restano quindi esclusi sabati, domeniche e festività nazionali come Capodanno, Festa dei Lavoratori o Natale.
Questa regola vale per tutte le prestazioni INPS, dalla pensione di vecchiaia all’assegno sociale, senza differenze tra le varie tipologie. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

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2. Accredito o ritiro: cosa cambia davvero


Non tutti i pensionati ricevono la pensione allo stesso modo, e questo influisce sulle modalità di pagamento.
Chi ha scelto l’accredito su conto corrente, bancario o postale, riceve automaticamente l’importo nella data prevista, senza necessità di alcuna azione.
Diverso il caso di chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali. In questo caso viene applicata una turnazione alfabetica, distribuita su più giorni, per evitare code e assembramenti. Generalmente si parte dai cognomi con le prime lettere dell’alfabeto fino ad arrivare alle ultime nell’arco di circa una settimana.
È importante rispettare il proprio turno, anche se resta possibile ritirare la pensione nei giorni successivi.

2. Quando viene pagata la pensione di luglio 2026


La pensione di giugno 2026 viene pagata regolarmente mercoledì 1°luglio. L’accredito segue la regola del primo giorno bancabile.
Accredito o ritiro alle Poste
Chi riceve la pensione sul conto corrente la trova automaticamente accreditata.
Chi ritira in contanti deve rispettare la turnazione alfabetica alle Poste.
Perché l’importo può cambiare
L’importo può variare per trattenute fiscali, addizionali o conguagli.
Cosa fare se non arriva
Attendi 24-48 ore, controlla il cedolino INPS e verifica i dati bancari.

3. Calendario pensioni 2026: tutte le date mese per mese


Nel 2026 il calendario presenta alcune variazioni legate ai giorni festivi. Ecco i principali appuntamenti:

  • Aprile: 1° aprile (regolare)
  • Maggio: 2 maggio (1° maggio festivo)
  • Giugno: 1° giugno (regolare)
  • Luglio: 1° luglio (regolare)
  • Agosto: 3 agosto (1° sabato, 2 domenica)
  • Settembre: 1° settembre (regolare)
  • Ottobre: 1° ottobre (regolare)
  • Novembre: 2 novembre (1° festivo)
  • Dicembre: 1° dicembre (con tredicesima)

Le date per il ritiro alle Poste partono dallo stesso giorno dell’accredito, ma vengono distribuite secondo la turnazione alfabetica.

4. Dicembre e tredicesima: cosa aspettarsi


Il mese di dicembre è particolarmente importante perché include anche la tredicesima mensilità. Si tratta di un importo aggiuntivo, generalmente pari a una mensilità della pensione.
Chi percepisce la pensione da meno di un anno riceverà una quota proporzionale ai mesi effettivi.
Nel 2026 il pagamento è previsto per il 1° dicembre, ma in alcuni anni l’INPS può anticipare l’erogazione a fine novembre per agevolare le spese natalizie. Eventuali modifiche vengono comunicate ufficialmente.
È sempre consigliabile controllare il cedolino per verificare importi, trattenute e eventuali conguagli.

5. Pensione in ritardo: cosa fare


Se la pensione non arriva nella data prevista, nella maggior parte dei casi si tratta di un semplice ritardo tecnico. Tuttavia è utile seguire alcuni passaggi:

  • attendere 24-48 ore per i tempi bancari
  • controllare il cedolino sul sito INPS
  • verificare la correttezza dell’IBAN
  • rivolgersi a un patronato in caso di ritardi prolungati

Va ricordato che l’importo può variare ogni mese per effetto di tasse, addizionali o conguagli, senza che ciò rappresenti necessariamente un errore.

6. Come controllare il cedolino INPS


Il cedolino pensione è lo strumento principale per monitorare pagamenti e importi. Attraverso il portale INPS è possibile consultare tutti i dettagli: importo lordo, trattenute fiscali e netto percepito.
L’accesso avviene tramite SPID, CIE o CNS. In alternativa, è possibile rivolgersi a un CAF per ricevere assistenza e chiarimenti sulle voci presenti.

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