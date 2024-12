PEC nel processo tributario telematico

2. Nessuna obbligatorietà di uniformità tra i gradi di giudizio



La Cassazione, nel ribaltare questa interpretazione, ha stabilito che il processo tributario telematico, come delineato dall’art. 16-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non impone alcuna obbligatorietà di uniformità tra i gradi di giudizio per quanto riguarda le modalità di notificazione. Infatti, la norma consente l’utilizzo della PEC in ogni grado, indipendentemente dal fatto che la parte abbia optato per una gestione cartacea o telematica nel primo grado di giudizio. Tale orientamento trova ulteriore conferma in una norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, che chiarisce come l’opzione telematica possa essere esercitata autonomamente a ogni stadio del procedimento.



Potrebbe interessarti anche:

Notifica PEC è valida solo con ricevuta di consegna;

Nuove specifiche tecniche PCT: in vigore dal 30 settembre (testo in PDF)