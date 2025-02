PEC obbligatoria per gli amministratori delle società dal 2025: ecco cosa cambia

A partire dal 1° gennaio 2025, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024), diventa obbligatorio per tutti gli amministratori di società possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale. Un cambiamento che mira a garantire maggiore trasparenza e una comunicazione più efficace tra imprese, amministratori e Pubblica Amministrazione.

2. Quali sono gli adempimenti richiesti?



Gli amministratori dovranno indicare il proprio indirizzo PEC in fase di iscrizione al Registro delle Imprese. L’assenza di questo requisito comporterà il rifiuto della domanda di iscrizione, con conseguenti ritardi operativi e possibili sanzioni future.

La PEC rappresenta uno strumento essenziale per la gestione aziendale: garantisce una comunicazione sicura, tracciabile e con valore legale equiparabile a una raccomandata con ricevuta di ritorno. Essere in regola con questo nuovo obbligo significa evitare blocchi amministrativi e facilitare le comunicazioni con enti pubblici e privati.

Affidati a InfoCert PEC Legalmail per essere in regola!

Se ancora non hai attivato la tua PEC, è il momento di farlo. InfoCert PEC Legalmail ti offre una soluzione affidabile e sicura, garantendo semplicità d’uso e conformità normativa.

Preparati al nuovo obbligo di PEC con InfoCert Legalmail: scopri tutti i vantaggi oggi stesso!