Patrocinio a spese dello Stato: il nuovo protocollo liquidazione compensi

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, insieme al Tribunale e alla Camera Penale di Milano, ha sottoscritto un nuovo protocollo per l’applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dai D.M. 37/2018 e 147/2022. Questo protocollo, reso pubblico sul sito dell’Ordine, si propone di disciplinare la liquidazione dei compensi per i difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

L’iniziativa mira a uniformare e standardizzare i criteri per la determinazione degli onorari dei difensori, riducendo il rischio di discrepanze tra le liquidazioni in casi simili. Il protocollo è stato sviluppato con l’intento di: Standardizzare la Modulistica : Introdurre moduli uniformi per semplificare le procedure di richiesta e liquidazione. Condivisione dei Criteri di Quantificazione : Assicurare trasparenza e coerenza nei criteri utilizzati per determinare i compensi. Riduzione delle Opposizioni : Minimizzare il numero di contestazioni relative alla liquidazione dei compensi. Semplificazione degli Adempimenti di Cancelleria : Efficienza nella gestione delle notifiche e dei procedimenti amministrativi. Riduzione dei Tempi di Recupero del Credito : Accelerare il processo tra l’emissione del decreto di pagamento e il recupero effettivo dei crediti da parte dei difensori. Contenimento delle Spese Generali : Limitare le spese amministrative associate alle notifiche e ad altri adempimenti burocratici.

2. Criteri e Parametri di Liquidazione



Il protocollo stabilisce tabelle standardizzate per la liquidazione dei compensi, suddivise per le diverse fasi processuali, come l’attività di studio, l’introduzione degli atti, l’istruttoria e la decisione. Ogni fase è associata a un importo base che può essere adeguato in base a specifiche variabili, come la presenza di parte civile, la detenzione dell’imputato, e la complessità del caso.

Ad esempio, per la fase di studio preliminare senza udienza e attività difensive, è previsto un importo di base che può essere ridotto o aumentato in funzione delle circostanze specifiche del caso. Le tabelle forniscono importi standardizzati per diversi scenari, includendo anche procedimenti di convalida, incidenti probatori e processi abbreviati.