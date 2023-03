Pandemia: chi deve gestirla?

Il processo sussuntivo prende avvio dalla Legge fondamentale (XVIII disposizione transitoria e finale Cost.), la quale afferma: “La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato“. Perciò occorre rinvenire all’interno del testo costituzionale i postulati da cui poter cominciare l’opera di ricostruzione giuridica del fatto. La parte seconda della Costituzione Italiana, intitolata “Ordinamento della Repubblica”, contiene un Titolo V denominato “Le Regioni, le Province, i Comuni”. All’interno di questa sezione si trova l’art. 117 Cost. che disciplina il riparto di competenze tra Stato e Regioni, il cui secondo comma, lettere H e Q recita: “(…) Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) h) ordine pubblico e sicurezza , ad esclusione della polizia amministrativa locale; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale “. L’art. 120 Cost., primo comma, dispone inoltre che: “La Regione non può (…) adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale“. Fissate le direttrici costituzionali, si passa ad analizzare come le fonti primarie disciplinano la materia. La norma principale è la legge 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. In essa, all’art. 6 denominato “Competenze dello Stato”, si legge: “Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: (…) a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale , marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; (…) b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie , nonché gli interventi contro le epidemie e le epizoozie“. Dal combinato disposto degli artt. 117 e 120 Cost., nonché dall’art. 6 ex L. 833/78, emerge che la gestione pandemica e epidemica è di esclusiva competenza (e dunque responsabilità) statale.

3. Possibili obiezioni e conclusione