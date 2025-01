Opponibilità del canone pagato dopo il pignoramento

2. La liberazione dei canoni di locazione e l’opponibilità alla procedura esecutiva



Partendo dal contratto di locazione, l’art. 2923, C.c., occupandosi, però, d’opponibilità della locazione in vaso di vendita del cespite, stabilisce che le locazioni concesse dal debitore espropriato sono opponibili all’acquirente, purché abbiano data certa anteriore al pignoramento, mentre, qualora sia ultra novennali, ove non trascritte anteriormente al pignoramento, non saranno opponibili all’alienatario se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione.

Nel caso in esame, il conduttore, germano della locatrice esecutata, in virtù d’un contratto di locazione novennale, avente data certa e trascritto anteriormente al pignoramento, aveva anticipatamente corrisposto a quest’ultima, nei tre anni precedenti alla nomina del custode giudiziario, l’intero valore del canone di locazione novennale, a partire dal mese di dicembre 2014, poco dopo la notifica dell’atto di pignoramento immobiliare, trascritto, poi, nel mese di febbraio del 2015, estinguendo, indi, l’intero debito nei confronti del proprietario nel mese di luglio 2015.

Viene in rilievo quanto disposto in merito al pagamento anticipato dei canoni di locazione, l’art. 2918, C.c., che stabilisce “Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, se non sono trascritte anteriormente al pignoramento. Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore a tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento.”.

Ora, nella fattispecie scrutinata, stante l’opponibilità del contratto di locazione alla procedura esecutiva, non emergeva, tuttavia, alcuna trascrizione d’un patto intercorrente tra i paciscenti circa il pagamento anticipato del canone di locazione novennale anteriormente al pignoramento ed alla sua trascrizione ai sensi dell’art. 2643.

La norma da ultimo menzionata, al comma 1, n.9, statuisce, ai fini dell’opponibilità ai terzi, quindi, nel caso che ci occupa, anche ai creditori, l’obbligo di trascrivere “…gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni…”.

L’assenza d’una trascrizione di un atto circa la liberazione anticipata del canone di locazione per un periodo superiore ai tre anni, avrebbe potuto consentirne, a mente delle norme testé citate, l’opponibilità ai terzi qualora esso avesse avuto una data certa anteriore al pignoramento.

Le quietanze esibite dal conduttore, che avrebbero dovuto attestare l’avvenuto versamento del canone al locatore esecutato, non avevano una data certa che, ai sensi dell’art. 2704, C.c., trattandosi di scrittura privata da far valere nei confronti di terzi, avrebbe consentito di opporle alla procedura esecutiva.

Occorre dar conto che, nel percorso motivazionale della pronuncia in esame, la Corte dei Diritti precisa che la custodia giudiziaria, cui è affidata l’amministrazione del compendio patrimoniale in luogo del titolare, assume il carattere di terzietà rispetto al debitore esecutato ed alle altri parti che interagiscono nel processo esecutivo.

Ciò in quanto, la custodia giudiziaria, ai sensi dell’art. 559, C.p.c., è un ufficio di diritto pubblico, contraddistinto dalla terzietà, costituito da un patrimonio autonomo e separato rispetto a quello del debitore esecutato.

Ne viene che, in qualità di terzo, alla custodia giudiziaria sono inopponibili, ad esempio, la confessione giudiziale, ed, in particolare, per restare nel perimetro del caso che ci occupa, gli atti volti a dimostrare l’avvenuto pagamento tra due soggetti portatori di interessi opposti rispetto a quello della procedura esecutiva.

Richiamando l’art. 2704, C.c., ne consegue che gli atti attestanti l’avvenuta estinzione di un’obbligazione patrimoniale, in quanto formati tra le parti, non possono esser opposti ai terzi se non aventi una data certa, anche anteriore all’avvenuto pignoramento.

La documentazione che assolva alla prova dell’avvenuta soddisfazione del credito, precisa la Suprema Corte, deve avere una data certa, in difetto della quale non è possibile verificare se il pagamento sia stato fatto in favore del soggetto legittimato a riceverlo.

Ed anche ove si trattasse d’una quietanza, avente valore d’una confessione stragiudiziale, ex art. 2735, C.c., rilasciata dal debitore attestante l’avvenuta estinzione dell’obbligazione, essa potrebbe esser fatta valere soltanto nei confronti delle parti originarie del rapporto sostanziale, anche processuale, giammai nei confronti della proceduta esecutiva che è un terzo e parte opposta nel processo esecutivo.

Dunque, si tratterebbe, comunque, di una prova che il giudicante potrebbe apprezzare liberamente ex art. 2725, C.c.



