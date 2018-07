Forze di polizia, indice di azione e applicabilità delle scriminanti

Operazioni delle forze di polizia: indice di azione e ambito di applicabilità delle scriminanti

Com’è noto, l’espressione anglosassone “use of force continuum” riferita alle azioni delle forze dell’ordine è tradotta da alcuni come “indice d’azione” e da altri, più opportunamente, come “scala del confronto” tra l’agente di polizia ed il fermato[1]. Ebbene, la cosiddetta “scala” non indica altro che i gradi della progressione o della regressione del confronto, ovverosia i livelli dell’utilizzo della forza, costituendo un concetto oscillante tra offesa e difesa, tra azione e reazione.

Partendo dal presupposto che tale confronto, secondo alcuni, dovrebbe essere sempre armato, per altri invece potrebbe essere anche disarmato, deve osservarsi che, a prescindere dall’adesione all’una o all’altra tesi, non necessariamente le armi in questione devono essere “da fuoco”.

È altresì possibile che la sola arma da fuoco presente nel confronto sia quella dell’agente di polizia e, dunque, che l’eventuale impiego di quest’ultima possa condurre ad un confronto mortale o, ancora, che sia il fermato ad essere in possesso di armi proprie e/o improprie il cui uso è idoneo a neutralizzare l’agente di polizia comunque armato.

I gradi di progressione dell’indice di azione costituiscono una diretta conseguenza della condotta di chi oppone resistenza all’operato dell’agente di polizia.

Ancora più nello specifico, è possibile che il malvivente decida di agire in uno dei seguenti modi:

l’intimidazione posturale; la resistenza verbale passiva o attiva; l’aggressione disarmata; l’aggressione armata[2].

In presenza di tali situazioni, l’agente di polizia ha il dovere di controbattere l’agere del soggetto criminale con una reazione che possa definirsi adeguata ed efficace. Per verificare che detta reazione sia consona, occorre che l’agente agisca perseguendo l’obiettivo di tutelare la sicurezza propria, del soggetto che resiste all’autorità e dei terzi.

Può verificarsi l’ipotesi nella quale l’agente riesca a far venire meno le intenzioni aggressive del malfattore, così come che l’operatore di polizia sia gioco forza obbligato a reagire ponendo in essere una condotta scriminata dalle esimenti di cui agli artt. 52[3] e 53 c.p., rubricati rispettivamente “difesa legittima” ed “uso legittimo delle armi”.

Ad ogni modo, qualora l’offensore metta in pratica uno dei comportamenti sopra indicati, l’agente di polizia solo in caso di resistenza attiva[4], è autorizzato ad impiegare la forza minima, mentre in caso di aggressione armata potrà ricorrere – a seconda delle situazioni concretamente venutasi a creare – alla forza minima o massima.

Relativamente a quest’ultimo profilo, l’agente può ricorrere alla pistola se tale arma da fuoco stia per cadere nelle mani dell’offensore o, ancora, se il soggetto aggressore – ad esempio, tramite la sola forza delle mani – stia per ucciderlo, ad esempio per asfissia.

Invece, in caso di aggressione armata, l’agente sarà autorizzato a ricorrere alla forza massima al fine di salvaguardare se stesso o i soggetti terzi ai sensi dell’art. 52 c.p.[5] oppure, sulla scorta di quanto sancito dalla norma successiva, “quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona”.

Indice di azione, i livelli

I livelli che esprimono il cosiddetto “indice di azione”, sono:

il dialogo; l’allontanamento del sospetto; il controllo meccanico; l’impiego di nuovi strumenti difensivi; la forza letale.

Procedendo con ordine, il dialogo è considerato come una delle più adeguate strategie con cui porre fine ad un conflitto, sebbene, qualora esso fallisca, l’agente di polizia sarà obbligato a ricorrere al secondo livello dell’indice di azione.

Come sopra accennato, quest’ultimo è rappresentato dall’allontanamento del sospetto, attraverso la forza di persuasione, da un luogo che potrebbe recare un danno tanto all’agente quanto ai terzi.

Il controllo meccanico, invece, prevede l’impiego delle mani al fine di allontanare il sospettato dal luogo o dalla posizione di pericolo.

Qualora, tuttavia, il sospettato goda di maggiore prestanza fisica o abbia a disposizioni armi improprie, l’operatore potrà adoperare nuovi strumenti difensivi come lo “spray al capsicum”[6] e il “tactical baton” – quest’ultimo meglio noto ai più con il nome di manganello – che permettono di applicare una forza minima, assicurando la sicurezza tanto dell’agente quanto dell’offensore.

Applicabilità delle scriminanti

Dunque, l’ultimo grado dell’indice di azione è rappresentato dalla forza letale, consistente nel definitivo fermo dell’aggressore attraverso l’uso delle armi da fuoco. Va da sé che l’agente delle forze dell’ordine che ricorra all’uso delle armi, in presenza dei presupposti normativamente sanciti, godrà dell’esimente di cui all’ 53 c.p.[7]

Deve osservarsi che l’uso legittimo delle armi è qualificabile come una scriminante propria, giacché ne possono beneficiare, per manifesta indicazione legislativa, unicamente i pubblici ufficiali[8]. In tal senso si pone anche la dottrina che è unanime nel ritenere applicabile la citata disposizione del codice penale esclusivamente ai pubblici ufficiali, i quali costituiscono la sola categoria per la quale la legge prevede la possibilità, per la realizzazione dei doveri funzionali, dell’uso della forza[9].

In altri termini, la causa di giustificazione in commento, secondo tale corrente di pensiero[10], sarebbe applicabile ai soli pubblici ufficiali che fanno parte della cosiddetta forza pubblica, quali ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o militari in servizio di pubblica sicurezza. Costoro[11], poiché sono dotati di armi o di altri strumenti di coercizione fisica, devono essere considerati titolari del potere di usarle allorché la situazione lo richieda[12].

D’altra parte, non va dimenticato che il numero dei soggetti legittimati ad invocare la causa di giustificazione in commento è esteso – sulla scorta del secondo comma dell’art. 53 c.p. – pure a qualsiasi soggetto che gli fornisca assistenza su richiesta del pubblico ufficiale. Ancora, l’art. 53 c.p. – quantunque rinomate voci dell’esegesi dissentano[13] – estende la scriminante in favore sia di coloro che sono obbligati a prestare su istanza la loro collaborazione sia di coloro che – sebbene non obbligati ex lege – siano chiamati a prestare aiuto da parte del pubblico ufficiale.

Al contrario, è escluso che la collaborazione spontanea[14] di chi non abbia i requisiti soggettivi di cui al primo comma dell’art. 53 c.p. possa rientrare nell’ambito di applicazione della scriminante sancito dal secondo comma, giacché in tale situazione sarebbe eventualmente applicabile il dettato dell’art. 52 c.p., laddove sussistano i presupposti di applicazione del cosiddetto soccorso difensivo.

Come sopra accennato, il ricorso alle armi o ad altro mezzo di coazione è giustificato, alla luce di quanto statuito dall’art. 53 c.p., dalla presenza di alcune condizioni inerenti la situazione necessitante e di altre aventi ad oggetto le peculiarità della reazione necessitata.

In particolare, mentre relativamente al primo profilo, l’ordinamento giuridico richiede che la condotta del pubblico ufficiale sia posta in essere al fine di opporsi ad una violenza o di vincere una resistenza all’autorità o, ancora, per impedire la consumazione di una serie di reati particolarmente gravi, come “i delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona”[15], circa il secondo aspetto, in riferimento alle caratteristiche della reazione alla violenza o resistenza all’autorità, la condotta del pubblico ufficiale deve essere volta ad assolvere ad un dovere del proprio ufficio.

Per concludersi, deve rilevarsi che il criterio della necessità accosta la causa di giustificazione in commento a quelle sancite dagli artt. 52 e 54 c.p. e permette di evidenziare come il pubblico ufficiale non debba avere altra scelta, per adempiere il proprio dovere, che utilizzare il mezzo coercitivo[16].

