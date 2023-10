Numero chiuso e tipicità diritti reali: deroga in funzione sociale

2. Il diritto di proprietà e le “eccezioni” disciplinate per legge



Il diritto di proprietà, nel nostro ordinamento giuridico, a differenza di altri ordinamenti (ci si riferisce in particolar modo all’art. 1 Prot. 1 della CEDU che identifica la proprietà come diritto fondamentale) non è considerato un diritto di natura fondamentale, da tutelarsi quindi in maniera tendenzialmente assoluta in quanto valore cardine costituzionale, essendo svincolato, sul piano dei valori fondamentali, dalla persona. Infatti, la proprietà è disciplinata dagli artt. 42 e ss. della Costituzione nella parte dedicata ai rapporti economici, rivelando in tal modo, l’impostazione valoriale ad essa dedicata e che afferisce al piano degli affari. Tale impostazione, però, non vanifica l’accezione liberale sottesa a tale diritto che si sostanzia nella conquista dell’indipendenza e dell’autonomia dell’individuo nei confronti del potere smisurato dello Stato assoluto, temporalmente collocata all’indomani della rivoluzione francese.

Nell’accezione storica la proprietà è stata sempre identificata con il potere, inteso come sinonimo di ricchezza e indipendenza. Proprio queste caratteristiche, vengono bilanciate dal dettato costituzionale che, in ragione di esigenze pubblicistiche non consente l’esercizio del diritto di proprietà in maniera illimitato e assoluto. La ratio di tale impostazione la si rinviene nel su menzionato principio personalistico, trait d’union dell’intero sistema normo-valoriale a cui la funzione sociale e l’accessibilità sono serventi.

L’art. 832 c.c. statuisce le caratteristiche strutturali e funzionali del diritto di proprietà che si sostanziano, rispettivamente, nel diritto di godimento e di disposizione in modo pieno ed esclusivo delle cose (es. il diritto di escludere gli altri ex art. 841 c.c.), di rivendicarle da chiunque le possieda o detenga ex art. 948 c.c. o negare qualsiasi apparenza di diritto invocato da altri ex art. 949 c.c., con i soli limiti disciplinati dalla legge orientati a garantire la funzione sociale e l’accessibilità a tutti ex art. 42 Cost. Da tali disposizioni si evince che, il titolare del diritto di proprietà non incontra alcun limite ai propri diritti, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge, ancorati funzionalmente alla previsione costituzionale (es. espropriazione per pubblico interesse ex art. 834 c.c. requisizioni ex art. 835 c.c., immissioni ex art. 844 c.c.) o vietati in quanto finalizzati esclusivamente a nuocere o recare molestia ad altri ex art. 833 (divieto di atti emulativi inteso come espressione concreta del generale divieto di abuso del diritto).

In linea di continuità, le disposizioni che disciplinano gli atti soggetti a trascrizione, forniscono due importanti informazioni: il principio di pubblicità (art. 1350 c.c.) degli atti che inerisce ai diritti reali al fine di renderne conoscibile la titolarità, il contenuto e la circolazione (concretizzazione del carattere dell’assolutezza) e al contempo la tassatività degli atti trascrivibili da cui a fortiori, si ricava la conferma del numero chiuso dei diritti reali. Invero, sul punto, è utile richiamare la disposizione dell’art. 2965 cod. civ. la quale afferma che “deve al pari rendersi pubblico (…) ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati dall’art. 2643”. Tale disposizione, sebbene limitata ai soli beni e diritti immobiliari, pare, in realtà, aprire verso la possibilità di incidere creativamente sullo schema dei diritti reali, nella parte in cui legittima, tramite l’equiparazione degli effetti, atti o provvedimenti diversi nel nomen iuris e di conseguenza nel tipo dai diritti reali e certamente sconfessa l’equazione diritti reali-trascrizione.

L’intangibilità del numero chiuso e della tipicità dei diritti reali è poi messa in discussione da nuovi istituti emersi nel tempo da particolari prassi (multiproprietà-cessione di cubatura) interne o istituti di altri ordinamenti adottati internamente perché funzionali al raggiungimento di scopi particolari (trust).

La multiproprietà, oggi disciplinata dal codice del consumo ex art. 69, è un istituto sorto dalla prassi del commercio immobiliare rivolto a soddisfare esigenze di flessibilità e di temporaneità garantendo, allo stesso tempo, la sicurezza dell’esclusività del diritto di proprietà anche se limitata nel tempo. La tesi del diritto reale atipico riconnette la multiproprietà al potere creativo dell’autonomia contrattuale in ragione del principio della meritevolezza degli interessi ex art. 1322 c.c. Tale tesi, in verità, non ha ricevuto l’avallo della giurisprudenza, non solo per l’intangibilità del numero chiuso e della tipicità ma, per le caratteristiche strutturali e funzionali che caratterizzano la multiproprietà. Infatti, essa viene ricondotta all’istituto della comunione ordinaria (su tutte Cass. Civ., sent. 16 marzo 2010, n. 6352) e l’elemento della turnazione (frazionamento temporale) è considerato come il modo in cui si esprime la partecipazione, in deroga alla contemporaneo uso della cosa ex art. 1102 c.c. Ne consegue che, in relazione a tale istituto, si esclude ogni tipo di collegamento con il potere dell’autonomia negoziale e si mitiga anche l’elemento innovativo in se, poiché lo si riconduce all’istituto della comunione ordinaria, le cui norme dispositive aprono ad eccezioni al frazionamento e al requisito della contemporaneità della partecipazione.

Molto dibattuta è stata la questione sull’ammissibilità del trust internazionale, istituto non espressamente previsto nel diritto interno ma, che può essere ricondotto ai negozi di destinazione ( art. 2645 ter).

I negozi di destinazione si caratterizzano per la costituzione di un patrimonio separato destinato espressamente alla realizzazione di un determinato scopo meritevole di tutela. Primi esempi di patrimonio separato possono rinvenirsi negli istituti della fondazione (artt. 14 ss), della società (artt. 2247 ss), nel fondo patrimoniale (art. 167 ss c.c.). La destinazione del patrimonio alla realizzazione di uno scopo determinato, comporta una limitazione al principio della responsabilità del debitore ex art. 2740 c.c. secondo il quale quest’ultimo risponde dei debiti con tutto il suo patrimonio, poiché il patrimonio separato è aggredibile solo in relazione ai crediti riconducibili allo scopo perseguito (risulta sempre possibile, ove ce ne fossero i presupposti, agire con l’azione revocatoria ex artt. 2900 ss c.c.).

Il trust è un contratto di matrice anglosassone con il quale un soggetto (settlor) trasferisce ad un terzo (trustee) la proprietà di uno o più beni, con l’obbligo di amministrarli nell’ottica del raggiungimento di uno scopo o a beneficio di qualcuno (beneficiary). Disciplinato dalla Convenzione dell’Aja (1 luglio del 1985), ratificata con l. n. 364/1989, è stato oggetto di una lunga disputa vertente sull’ammissibilità o meno dell’istituto. A favore della tesi contraria all’ammissibilità si sosteneva che non essendo disciplinato dal diritto interno, tale istituto non potesse essere ammesso in quanto in contrasto con il principio di tipicità dei diritti reali, desunta anche dalla non trascrivibilità in ragione del principio di tassatività degli atti soggetti a trascrizione e non da ultimo, in contrasto con la garanzia generale in favore dei creditori. Invero, la giurisprudenza maggioritaria ammette l’istituto in ragione della l. n. 364 del 1989 che, ratificando la Convenzione dell’Aja, si ritiene abbia recepito il trust legittimandone l’ammissione (superamento del giudizio di meritevolezza).

Destano particolare interesse per lo scopo del presente lavoro le norme che disciplinano le servitù (artt. 1031 ss c.c.) con particolare riferimento alla possibilità del titolo di incidere sul contenuto tipico del diritto scardinandone la rigidità, se non tout court, in ragione della realizzazione dei principi costituzionali della funzione sociale e dell’accessibilità a tutti che permeano il diritto di proprietà e i diritti reali in genere. Proprio tali principi hanno condotto a legittimare la creazione di una servitù di passaggio in deroga al disposto del co. II dell’art. 1052 c.c. che regola la servitù coattiva di passaggio ancorata, però, esclusivamente ad esigenze di coltura e al conveniente uso del proprio fondo, in favore di una categoria di persone (disabili) in ragione del principio solidaristico ex art. 2 Cost. e del diritto fondamentale alla salute ex art. 30 Cost. (Corte cost. 29 aprile 1999, n. 167).

Con riferimento alla possibilità che il titolo possa incidere sul principio di tipicità, si richiama la fonte contrattuale espressamente ammessa come titolo e il disposto dell’art. 1063 c.c. che legittima per l’appunto il contratto (..sono regolati dal titolo) ad intervenire sull’estensione e sull’esercizio delle servitù subordinando l’applicazione delle norme seguenti nel solo caso in cui non vi fosse un titolo. Ne consegue che, sebbene il principio del numero chiuso non venga messo in discussione, poiché si opera sempre in materia di servitù e dunque di diritti reali disciplinati per legge, stessa cosa non può affermarsi in ordine al principio di tipicità, dal momento che sono frequenti i rinvii normativi al titolo e dunque anche al contratto in ordine alla possibilità di incidere sul contenuto del diritto di servitù, nel rispetto dei principi che regolano la materia.