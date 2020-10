Monopattini elettrici e sinistri stradali

Come qualsiasi veicolo che circola su strada anche i monopattini elettrici non sono estranei dall’essere

coinvolti nei sinistri stradali.

Anzi, le cronache di questi mesi stanno purtroppo dando atto di una preoccupante escalation di incidenti

in cui i conducenti di questi mezzi subiscono gravissime lesioni.

Ma come ci si deve comportare in caso di urto con un altro veicolo o di investimento di pedone? Quali

sono le norme che disciplinano i sinistri in cui vengono coinvolti i monopattini elettrici?

Di seguito si provvederà a dare risposta.

Monopattini elettrici: Lo scontro con altro veicolo

Il caso più frequente è rappresentato dallo scontro tra monopattino elettrico ed altro veicolo (ad esempio

un ciclomotore, una bicicletta, un’automobile, un altro monopattino etc.).

Queste fattispecie sono regolate dall’ art. 2054 del Codice Civile secondo cui:

“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia

concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

La giurisprudenza riconosce senza tentennamenti che in tema di circolazione stradale “la presunzione di

cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione

un’autovettura ed una bicicletta (o un monopattino elettrico che alla bicicletta è stato equiparato n.d.r.),

in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi

velocipedi” (Cass. n. 10304 del 05.05.09).

Spiega egregiamente il concetto di presunzione di uguale responsabilità dei conducenti coinvolti in un

sinistro un passaggio della motivazione di Cass. n.20618/2015 (est. dott. Marco Rossetti) che merita di

essere integralmente trascritto per linearità e chiarezza degli assunti in esso contenuti:

“L’art. 2054 c.c. pone a carico dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale una presunzione di pari

corresponsabilità. Per vincere tale presunzione non basta dimostrare che l’altro conducente abbia tenuto

una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l’altrui condotta colposa fosse anche imprevedibile o

inevitabile. Questa dimostrazione può essere fornita anche dimostrando che la colpa altrui sia talmente

grave da costituire la causa esclusiva del sinistro.

Corollario di queste regole è che il giudice chiamato a ricostruire la dinamica di un sinistro può ritenere

superata la presunzione di cui all’art. 2054 secondo comma c.c., quando, alternativamente:

a) uno dei conducenti provi sia di avere rispettato le regole del codice della strada e di comune

prudenza, sia che l’altrui condotta scorretta non fosse prevedibile o evitabile;

b) uno dei conducenti provi che la condotta di guida dell’antagonista fu di una gravità tale da

costituire causa esclusiva del sinistro, in virtù della massima d’esperienza res ipsa loquitur.

Ne consegue che la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. non può mai ritenersi vinta quando:

a) sia impossibile stabilire quale condotta di guida abbiano tenuto i due conducenti;

b) sia certa la colpa di uno dei due conducenti, ma incerta quella dell’altro”.

Monopattini elettrici: L’investimento di pedoni

Nel caso in cui il monopattino elettrico dovesse essere coinvolto in un sinistro con un pedone, la situazione

del conducente del mezzo si complicherebbe non poco.

Alla fattispecie, infatti, si applica non il secondo comma dell’art. 2054 c.c. (che disciplina lo scontro tra

veicoli) ma il primo comma dell’art. 2054 c.c. che prevede:

“il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a

cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

La presunzione di responsabilità, quindi, in questo caso – e a differenza del comma precedente- opera a

carico del solo conducente di monopattino elettrico, in quanto conducente di veicolo (esattamente, quindi,

come grava a carico del conducente di bicicletta, di motoveicolo, di automobile etc. che investano un

pedone).

Il che vale a dire che se per qualsiasi ragione la dinamica non potesse essere in concreto accertata il

conducente, presumendosi integralmente responsabile per l’accaduto, dovrà risarcire per l’intero i danni

subiti dal pedone (che siano all’evidenza ricollegabili all’incidente).

Naturalmente, come ha chiarito anche recentemente la Cassazione (sentenza n. 842/2020), nel caso in

cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non sarà affatto preclusa

(anzi sarà doverosa se sollecitata dall’investitore) l’indagine sull’eventuale imprudenza e pericolosità della

condotta del pedone investito, che andrà apprezzata ai fini del concorso di colpa di quest’ultimo.

Ma se, ripetersi, le indagini sul concorso di colpa del pedone dovessero approdare ad un “nulla di fatto”

(ad esempio: i testimoni non ricordano con precisione la dinamica e quindi l’investitore non riesce a

dimostrare eventuali imprudenze del pedone) il conducente, in virtù della sopra richiamata presunzione

di legge, sarà ritenuto responsabile in via integrale dei danni cagionati.

