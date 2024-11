Maltrattamenti in famiglia e stalking aggravato: un confine sottile

3. Diritto e scomposizione delle fattispecie penali di rilievo



L’art. 612 bis, c.p., prevede: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici […]”.

Reato comune: la fattispecie criminosa, può essere posta in essere da chiunque, in quanto non viene richiesta una particolare qualifica o caratteristica del reo.

Elemento oggettivo: si tratta di un reato abituale, di condotta vincolata, assumono rilevanza penale una serie di condotte del reo che, si manifestano attraverso minaccia e molestia (In Senso conforme dottrina e giurisprudenza prevalente).

Reato di danno, ad evento plurimo, alternativo: in quanto la condotta del reo deve generare nella vittima una dei seguenti situazioni, in modo alternativo tra loro (nesso causale). Nello specifico la vittima deve mostrare un perdurante e grave stato di ansia, o di paura, ovvero un fondato timore per l’incolumità propria, o di un prossimo congiunto, o di persona legata al medesimo da relazione affettiva, ovvero da costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.

Esemplificando nei casi che, ho potuto seguire, si verificano spesso situazioni di stress, certificate da psicologo, oppure cambiamenti di strade o mezzi per recarsi al posto di lavoro, così come la semplice circostanza che la vittima si isolasse dalla cerchia degli amici, oppure non frequentasse più gli stessi luoghi, oppure smettesse di dedicarsi al proprio hobby preferito.

Elemento soggettivo: la dottrina prevalente lo considera come dolo generico, ossia richiede la volontà, di porre in essere le condotte di minaccia e molestia, e la consapevolezza dell’idoneità delle stesse a cagionare uno degli eventi normativamente previsti. In senso difforme un orientamento dottrinario, risalente, che, richiedeva un quid pluris, ossia che le condotte fossero collegate tra loro da un dolo unitario.

Momento consumativo: il delitto si perfeziona nel momento in cui le ripetute condotte generano uno degli eventi.

L’art. 572 c.p. statuisce: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni […]”.

Reato di tipo proprio: in quanto è richiesto che il reo e la vittima siano legati da una relazione di tipo affettivo. Interessante approfondire il concetto di tale relazione, in quanto in passato la dottrina adottava una definizione del concetto in senso restrittivo, ad oggi invece la dottrina prevalente ha accolto una concezione di tale definizione, in senso più ampio, dando rilevanza a qualsiasi rapporto di tipo affettivo, facendovi rientrare non solo coniugi, consanguinei, affini, adottati e adottanti, ma anche i conviventi more uxorio, ed eventualmente i domestici, quindi rilevanza anche alla relazione di tipo lavorativo, o al così detto rapporto di autorità, oppure in riferimento alla figura del mobbing, qualora vi sia un ambiente lavorativo di tipo parafamiliare.

Elemento oggettivo: Reato a condotta libera, abituale, in quanto il reo deve porre in essere più condotte vessatorie che, singolarmente considerate, sarebbero prive di rilevanza penale, ma che assumono rilevanza penale solo se reiterate nel tempo.

Elemento soggettivo: Fattispecie punibile a dolo generico, qualora il reo abbia coscienza e volontà di infliggere una serie di sofferenze alla persona offesa.

Momento consumativo: Coincide con il realizzarsi dell’evento, ossia il verificarsi della sofferenza continuativa della vittima.

Particolarità: Fattispecie che assorbe i reati di percosse, minacce, ingiuria, lesioni personali lievi e lievissime, se colpose, ma non quelle di lesione volontaria,

Rapporto tra le due fattispecie criminose: Entrambe le fattispecie penali tutelano la serenità psicofisica della vittima. In relazione al reato di maltrattamenti contro i familiari, verso i minori, nel 2023, si sono verificati 2843 casi, con un incremento del 6%, rispetto al 2022 (dati estratti dalla Rivista il Sole 24 ore).

Con riferimento al reato di stalking, invece si registra una trend in senso contrario, in quanto queste fattispecie in riferimento allo stesso arco temporale hanno registrato un decremento pari al 13% rispetto al 2022.

Per quanto attiene al rapporto tra le due fattispecie normative, si cade nell’ipotesi di un concorso di tipo apparente di normative, disciplinato dall’art. 15 c.p., in quanto si applicherà una solo norma in base al principio di sussidiarietà, di genere a specie, in quanto solo il reato di maltrattamenti presuppone la convivenza come presupposto. Secondo la dottrina prevalente, per capire se ci si trova davanti ad un concorso apparente di norme, occorre fare riferimento al fatto concreto, e non al bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici.



