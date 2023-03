L’operatività della Scia in sanatoria

1. Oscillazioni giurisprudenziali

La giurisprudenza amministrativa ha esaminato, con conclusioni differenti, le questioni relative al silenzio formatosi sull’istanza di accertamento di conformità, essendo ancora discussa l’operatività della c.d. “scia in sanatoria” prevista dal quarto comma dell’art. 37 del D.P.R. n° 380/2001.

In particolare, tale norma distingue la scia in sanatoria a intervento concluso (art. 37, comma 4), che prevede che il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possano ottenere la sanatoria dell’intervento ove sussista la doppia conformità dell’intervento realizzato, che deve risultare conforme sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento che a quella vigente al momento della presentazione della domanda, versando una somma il cui valore è stabilito dal responsabile del procedimento (non superiore a 5.164 Euro e non inferiore a 516 Euro), dalla scia in sanatoria presentata con intervento in corso di esecuzione (art. 37, comma 5), che comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 Euro.

A differenza di quanto previsto per l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del D.P.R. n° 380/2001 per il quale, in caso di inerzia a seguito della presentazione della domanda, è la stessa norma che qualifica espressamente l’eventuale silenzio dell’Amministrazione come diniego, l’art. 37 del D.P.R. n°380/2001 nulla dispone sul punto.

In assenza di un chiaro dato normativo, la giurisprudenza amministrativa ha seguito orientamenti differenti .

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale il silenzio sull’istanza di sanatoria di cui agli artt. 36 e 37, comma 4, D.P.R n. 380/2001 sarebbe da qualificarsi come silenzio rigetto.

Pertanto, anche qualora la procedura del c.d. accertamento di conformità venga esperita in relazione a intervento edilizio oggetto di s.c.i.a., e non, come nel caso dell’art. 36 citato, di permesso di costruire, “la mancata pronuncia dell’amministrazione sulla relativa domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento ha il valore di diniego tacito della sanatoria” (TAR Campania, Sezione Terza, 18.5.2020, n.1824; T.A.R. Campania, Sezione Seconda, 10.6.2019, n.3146).

Da tanto scaturisce un onere di impugnazione da parte del privato interessato, qualora, a fronte del decorso del termine, non vi sia una pronuncia espressa dell’Amministrazione procedente, onde evitare il consolidamento della posizione lesiva a proprio sfavore.

Un altro orientamento giurisprudenziale è nel senso di ritenere che il silenzio della PA debba qualificarsi come assenso ( TAR Campania, Salerno, sentenza n. 809/2022).

