Le leggi provvedimento – La generalità, l’astrattezza e l’innovatività sono caratteri ordinari della legge: essa regola normalmente non fattispecie singole e concrete, ma una pluralità indeterminata di rapporti giuridici.

1. Inquadramento generale Con la legge provvedimento si fa riferimento ad un atto formalmente legislativo, ma sostanzialmente amministrativo, in quanto connotato da un contenuto particolare e concreto e non già generale ed astratto.

Invero la figura della legge provvedimento viene utilizzata dal legislatore (statale e/o regionale) per la cura di uno o piu’ interessi particolari, distinguendosi tra leggi a contenuto provvedimentale e leggi che recepiscono un preesistente provvedimento amministrativo.

Le prime intervengono in luogo del provvedimento, come ad es.: una legge che provvede direttamente al rilascio e/o alla proroga di una o piu’ concessioni, ovvero ad una legge che provvede direttamente all’esproprio di uno o piu’ beni determinati.

Le leggi che recepiscono un preesistente atto amministrativo già adottato dalla p.a. normativizza un atto concreto.

Secondo l’orientamento prevalente, in tale ultimo caso si avrà la sostituzione della legge al provvedimento con conseguente diminuzione delle garanzie processuali essendo possibile solo un sindacato di legittimità costituzionale da parte della Consulta.

Infatti il Cons Stato IV Sez. con sentenza n.2409/21 ha confermato l’inammissibilità dell’impugnativa davanti al G.A. del provvedimento sostituito dalla legge, essendo possibile, in tal caso, sollevare solo l’incidente di costituzionalità.

L’orientamento minoritario, di converso, ritiene che la legge si aggiunga al provvedimento con la possibilità di impugnare il provvedimento dinnanzi al G.A. nei termini decadenziali per ottenerne l’annullamento cui farebbe seguito la caducazione automatica della legge.

Potrebbero interessarti anche: L’annullabilità del provvedimento amministrativo

I caratteri del provvedimento amministrativo -scheda di diritto

2. Ammissibilità costituzionale delle leggi provvedimento La Corte Costituzionale ha da sempre affermato la compatibilità delle leggi provvedimento con la Costituzione, ritenendo sussistente il solo criterio formale delle fonti primarie, ovvero quelle qualificate come tali dalla costituzione mediante procedura di approvazione prevista dalla Carta Costituzionale.

Dal punto di vista del contenuto, afferma la Consulta, esso non deve essere necessariamente astratto e generale non essendovi alcuna disposizione che disciplini in tal senso (contenuto atipico).

D’altronde anche la Corte di Giustizia propende per l’ammissibilità delle leggi provvedimento a condizione che: 1) la legge non produca effetti discriminatori; 2) essa sia imposta per ragioni imperative di interesse pubblico; 3)sia idonea a perseguire l’interesse publico medesimo; 4) nel raggiungere il suo scopo la legge rispetti il principio del “minimo mezzo utile”, inteso come mezzo meno invasivo nella sfera dei privati.

3. Limiti all’ammissibilità delle leggi provvedimento La Consulta chiarisce che l’atto in parola, per la peculiarità del suo contenuto , è soggetta ad un sindacato di legittimità costituzionale più stringente e rigoroso rispetto a quello esplicato in relazione alle leggi dal contenuto astratto e generale, dovendo rispettarsi il requisito della ragionevolezza (non arbitrarietà), della proporzionalità, dell’uguaglianza , degli scopi perseguiti, nonche’ delle modalità di attuazione.

Altro limite imposto dalla Corte è rappresentato dal rispetto della funzione giurisdizionale non essendo consentito ricorrere alla legge in parola al fine di incidere su controversie pendenti ovvero violare il principio di intagibilità del giudicato.

Infatti per i giudici delle leggi non sono ammissibili “leggi provvedimento di sanatoria” al fine specifico di porre nel nulla gli effetti di un giudicato amministrativo su provvedimento annullato.