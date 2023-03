1. L’annullabilità del provvedimento amministrativo nella legge sul procedimento amministrativo

L’invalidità del provvedimento si ricollega alla violazione di norme imperative, nonché alla procedimentalizzazione dell’azione amministrativa che, se da un lato ne comporta una standardizzazione delle procedure, dall’altro aumenta la probabilità di violazione delle stesse. Infine, fondamentale anche la considerazione del principio di buona amministrazione, valutandone l’opportunità e la convenienza dell’atto in relazione all’interesse pubblico[1].

L’annullabilità è la forma meno grave dell’invalidità del provvedimento amministrativo e rappresenta lo strumento giuridico che consente di eliminare il provvedimento illecito e rimuovere gli effetti giuridici da esso prodotti.

L’articolo 21-octies della legge del 7 agosto 1990 n. 241, c.d. legge sul procedimento amministrativo, recita:

“1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

Pertanto, la norma sostanziale prevista al comma 1 determina la piena autonomia concettuale dell’annullabilità[2] rispetto al potere di annullamento.

Inoltre, al comma 2, viene prevista la regola della conservazione degli atti affetti da vizi in violazione di legge [3]che possono esse inquadrati come “non essenziali”, ove pertanto “sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

Inoltre, non è annullabile il provvedimento per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di cui al comma 7 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, qualora il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. È bene notare che tale disposizione non si applica al c.d. preavviso di rigetto, disciplinato all’articolo 10-bis della legge del 7 agosto 1990, n. 241.

Per quanto concerne il comma 1, si evince che incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge sono le tra categorie che comportano l’annullamento del provvedimento.

