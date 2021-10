Legge di bilancio 2022: fisco, bonus casa, quota 102 e misure per la famiglia

Il Consiglio dei Ministri del 19 ottobre ha approvato il Documento programmatico di bilancio per il 2022 , ora trasmesso alla Commissione Europea. Il Documento programmatico individua le principali linee di intervento che verranno adottate nella legge di bilancio 2022.

La Manovra che ammonta a circa 23 miliardi prevede, tra le varie misure, taglio del cuneo fiscale (plastic tax, sugar tax, Tampon Tax), incentivi per gli investimenti immobiliari, politiche sociali e per la famiglia (pensione con quota 102, reddito di cittadinanza, congedo di paternità a 10 giorni).

Il documento programmatico segna l’inizio delle trattative per la definizione della legge di bilancio 2022. Ci sarà quindi un altro Consiglio dei Ministri che discuterà nel dettaglio i contenuti della Manovra.

Le misure della Legge di bilancio 2022

Come indicato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, le principali misure della legge di bilancio 2022 saranno:

Fisco: si prevede un taglio del cuneo fiscale con un primo intervento di riduzione degli oneri fiscali; poi:

– il rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar tax;

– il taglio dal 22% al 10% dell’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile;

– si stanziano risorse per contenere gli oneri energetici nel 2022.

– la spesa del Reddito di cittadinanza viene allineato a quello dell’anno 2021, introducendo correttivi alle modalità di corresponsione e rafforzando i controlli;

– previsti interventi in materia pensionistica (si parla della c.d. “Quota 102”), per assicurare un graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario;

– riforma degli ammortizzatori sociali;

– congedo di paternità diventa di 10 giorni.

– prorogate e rimodulate le misure di transizione 4.0;

– prorogati gli incentivi per gli investimenti immobiliari privati;

– rifinanziato il Fondo di Garanzia Pmi, la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’;

– previsione di misure per l’internazionalizzazione delle imprese.

– stanziamenti aggiuntivi per le amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036;

– aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030;

– stanziate risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina.

– incrementato di 2 miliardi il Fondo Sanitario Nazionale in ciascun anno fino al 2024;

– previsione di nuove risorse destinate al fondo per i farmaci innovativi e alla spesa per i vaccini e farmaci per arginare la pandemia COVID-19.

– incrementato il Fondo per il Trasporto Pubblico Locale;

– stanziate risorse aggiuntive per gli enti locali per garantire i livelli essenziali a regime per asili nido e per la manutenzione della viabilità provinciale.

