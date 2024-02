Legge di delegazione europea 2023-24: il testo in Gazzetta

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.46 del 24-02-2024 è stato pubblicato il testo della Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea, ovvero la Legge di delegazione europea per il 2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15). Vediamo di cosa si tratta e cosa prevede.

1. Cos’è la legge di delegazione europea?



Legge di Delegazione Europea è uno strumento di recepimento della legislazione europea in Italia, con particolare riferimento alle Direttive, e serve a garantire al Governo la predisposizione in tempi brevi e certi delle deleghe legislative necessarie per il recepimento degli atti dell’Unione europea. Questo strumento è stato introdotto dalla Legge italiana n. 234 del 24 dicembre 2012, che ha rivisto le norme riguardanti la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione delle politiche dell’Unione Europea. Questa legge ha sostituito la legge comunitaria annuale con due nuovi strumenti:

La Legge di Delegazione Europea, che si limita alle disposizioni di delega necessarie per recepire le direttive e altri atti dell’Unione Europea.

che si limita alle disposizioni di delega necessarie per recepire le direttive e altri atti dell’Unione Europea. La Legge Europea, che contiene norme dirette ad adeguare l’ordinamento nazionale a quello europeo, soprattutto nei casi di mancato recepimento corretto della normativa dell’UE.

La presentazione del disegno di legge di delegazione europea avviene entro il 28 febbraio di ogni anno, previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.

Il contenuto del disegno di legge di delegazione europea comprende disposizioni che conferiscono al governo la delega legislativa per recepire le direttive europee, modificarne o abrogarne disposizioni esistenti, autorizzare il governo a recepire direttive tramite regolamenti, disciplinare sanzioni per violazioni delle norme dell’UE, e altri aspetti relativi al recepimento e all’attuazione degli atti europei.

Il governo, nell’esercizio delle deleghe legislative, deve rispettare i principi e i criteri generali stabiliti dalla legge, inclusi eventuali principi e criteri direttivi specifici dalla legge di delegazione europea.

Inoltre, il governo deve fornire informazioni sulle direttive non recepite, lo stato delle procedure di infrazione, e l’elenco delle direttive recepite o da recepire sia a livello nazionale che regionale/provinciale. Queste informazioni sono contenute in una dettagliata relazione illustrativa che precede il testo del disegno di legge.