Le obbligazioni pecuniarie -Scheda di Diritto

Le obbligazioni pecuniarie sono quelle in cui l’oggetto della prestazione è una somma di denaro. Si tratta di obbligazioni molto comuni nelle transazioni commerciali e nei rapporti contrattuali.

1. Fonti normative

Codice Civile Italiano: le obbligazioni pecuniarie sono disciplinate principalmente dagli articoli 1277-1284 del Codice Civile.

Leggi Speciali: possono esserci disposizioni specifiche in altre leggi che regolamentano particolari tipologie di obbligazioni pecuniarie.

2. Modalità di pagamento

Pagamento in moneta legale: generalmente, il pagamento deve essere effettuato in moneta avente corso legale nel paese in cui il pagamento deve essere eseguito.

Assegni e bonifici: possono essere utilizzati altri strumenti di pagamento come assegni bancari o bonifici, purché accettati dal creditore.



3. Interesse legale e moratorio

Interesse legale: l’interesse legale è determinato annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Interesse moratorio: in caso di ritardo, il debitore deve corrispondere un interesse di mora, che può essere predeterminato contrattualmente o, in mancanza, stabilito per legge.

4. Esigibilità e prescrizione

Esigibilità: le obbligazioni pecuniarie sono esigibili alla data concordata tra le parti o, in mancanza di specificazione, alla richiesta del creditore.

Prescrizione: il diritto del creditore di esigere il pagamento si prescrive generalmente in 10 anni, salvo diverse disposizioni normative o contrattuali.

5. Esempi di obbligazioni pecuniarie

Contratti di mutuo: il mutuatario è obbligato a restituire una somma di denaro al mutuante.

Locazioni: il locatario deve pagare un canone periodico al locatore.

Vendite commerciali: l’acquirente deve pagare il prezzo della merce acquistata al venditore.

6. Casi particolari

Obbligazioni in valuta estera: le obbligazioni pecuniarie possono essere stipulate in valuta estera, ma il pagamento dovrà essere effettuato in valuta corrente nel paese di pagamento al tasso di cambio corrente.

Clausole penali: possono essere previste clausole penali che stabiliscono una somma aggiuntiva da pagare in caso di inadempimento o ritardo.

