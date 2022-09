Law firms e studi di commercialisti: in arrivo la certificazione

ASLA (Associazione italiana degli Studi Legali Associati), UNI e Cassa Nazionale Forense il 14 settembre presentano la nuova norma UNI 11871:2022, denominata “Principi organizzativi e gestione dei rischi connessi all’esercizio della professione per la creazione e protezione del valore”, la prima in Italia e in Europa a rivolgersi direttamente a tutti gli Studi di Avvocati e Dottori Commercialisti, sia in fase di avvio sia già strutturati, a prescindere dalla loro forma organizzativa.

Indice

1. Il progetto

La Commissione UNI/CT 043 “Sicurezza della società e del cittadino” aveva posto l’attenzione al progetto UNI1610191 “Studi professionali di Avvocati e Dottori commercialisti – Principi organizzativi e gestione dei rischi connessi all’esercizio della professione per la creazione e protezione del valore”, documento che individua i principi e criteri per la gestione in forma organizzata di Studi professionali di Avvocati e/o Dottori Commercialisti, indipendentemente dalle loro dimensioni, localizzazione in Italia e forma giuridica, con particolare riferimento alla gestione dei rischi connessi all’esercizio delle rispettive professioni per la creazione e protezione del valore. L’inchiesta pubblica finale, la cui deadline era stata fissata al 2 luglio, è servita a raccogliere i commenti degli operatori, quindi, a ottenere il consenso più allargato possibile prima che il progetto diventasse una norma, soprattutto da parte di chi non aveva potuto partecipare alla prima fase di elaborazione normativa.

2. L’evento di presentazione

La norma verrà illustrata il 14 settembre dalle 16:00 alle 19:00 presso l’Auditorium di Cassa Forense (Via Ennio Quirino Visconti 6, Roma, ma è possibile partecipare anche da remoto, secondo le istruzioni riportate sui website delle partner), unisce i principi fondamentali delle:

UNI EN ISO 9001 riguardante i sistemi di gestione per la qualità,

UNI ISO 31000 dedicata al risk management.

3. Le finalità e gli obiettivi

La norma UNI 11871:2022 “Principi organizzativi e gestione dei rischi connessi all’esercizio della professione per la creazione e protezione del valore”, secondo le aspettative dichiarate e riportate sui canali istituzionali delle partner, contribuirà a migliorare:

l’organizzazione degli Studi anche nei settori essenziali dello sviluppo delle attività,

i rapporti con la clientela,

la comunicazione interna ed esterna,

la sicurezza a ogni livello,

la promozione e lo sviluppo dei talenti,

le pari opportunità,

la sostenibilità.

L’obiettivo ultimo della norma UNI 11871:2022 è quello di fornire agli Studi che operano nei settori:

legali,

fiscali,

amministrativi,

contabili,

un complesso omogeneo di criteri a supporto delle attività. La norma mira a promuovere una adeguata e moderna organizzazione degli Studi, offrendo inoltre un supporto in fase di avvio, mediante l’individuazione e la gestione delle principali aree di rischio, e illustrando i criteri e i metodi organizzativi che aiutino a prevenire e gestire i rischi.

4. I benefici

Tra i principali benefici derivati dalla certificazione di uno Studio professionale si annoverano:

l’attestazione di qualità rilasciata da enti competenti che conferisce valore di fronte a potenziali clienti o enti esterni;

l’attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per l’assegnazione di incarichi professionali nell’ambito di appalti e bandi di gara, pubblici o privati;

una possibile riduzione dei costi delle coperture assicurative obbligatorie a fronte di un servizio qualitativamente certificato.

5. Le dichiarazioni dei 3 Presidenti riportate dal website UNI

Valter Militi (Presidente C.F.): “La Cassa Nazionale Forense ha sostenuto con convinzione il progetto di norma tecnica UNI per gli studi legali di tutta Italia, inteso non solo come strumento di miglior gestione, anche con riferimento ai rischi inerenti alla nostra professione, ma in particolare per la diffusione di un metodo certificabile per la conformità ai requisiti applicabili agli avvocati, ivi inclusi i profili dichiarativi e contributivi”.

Giuseppe Rossi (Presidente UNI): “Da sempre la normazione aiuta i professionisti, in qualsiasi settore operino, per sostenere la concorrenza, facilitare la qualificazione, dare garanzie ai clienti/consumatori supportandone le competenze, conoscenze ed esperienze senza sostituirle, in quanto integrazione della formazione che aiuta a tenerla aggiornata allo stato dell’arte e a esercitare la professione nel modo migliore, erogare nuove prestazioni e sviluppare il proprio business. La UNI 11871 si rivolge a ‘mercati nuovi’ (Studi legali e commercialisti) proponendo un modello sperimentato e riconosciuto il cui successo però dipende (come per tutti i sistemi di gestione) dall’impegno dei Soci degli Studi al rispetto di alcuni principi organizzativi, tra i quali il lavoro per processi, l’attribuzione di ruoli e responsabilità, l’orientamento al cliente, la gestione dei rischi, il miglioramento continuo, la programmazione delle attività, la comunicazione esterna”.

Giovanni Lega (Presidente ASLA): “Con la nuova norma UNI dedicata agli avvocati e dottori commercialisti la nostra Associazione mette a disposizione di tutti le esperienze e conoscenze di tante colleghe e colleghi di entrambe le professioni. Ogni studio, in qualsiasi modo costituito, in forma individuale o associata, che sia già attivo oppure di nuova costituzione, troverà nella norma le indicazioni per operare con successo e gestire al meglio i propri rischi e le opportunità. Si tratta di uno strumento davvero unico che ASLA è orgogliosa di aver portato a compimento”.

6. Info per partecipare

Si riportano le indicazioni reperibili sul link https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11816:una-norma-per-gli-studi-di-avvocati-e-commercialisti-presentazione-il-14-settembre&catid=171:istituzionale&Itemid=2612:

da remoto senza crediti formativi, collegarsi al link https://cassaforense.webex.com/cassaforense-it/j.php?MTID=me11bdee61eb62431aa5e45165c3425e5;

da remoto con crediti formativi, inviare richiesta a annamaria.casati@aslaitalia.it;

in presenza, inviare richiesta a annamaria.casati@aslaitalia.it.

Diventa autore di Diritto.it Scopri di più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA