La disciplina del Golden Power – La recensione della settimana

Il volume La disciplina del Golden Power, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come una guida imprescindibile per comprendere il complesso e sempre più rilevante sistema di tutela degli interessi strategici nazionali nel contesto economico e geopolitico attuale. A partire dal D.L. 15 marzo 2012, n. 21, il cosiddetto “golden power” ha subito una profonda evoluzione normativa ed estensiva, fino a trasformarsi in un meccanismo centrale per il controllo degli investimenti esteri nei settori considerati sensibili per la sicurezza economica e strategica dello Stato. L’opera, articolata in sei parti e diciassette capitoli, è frutto del contributo di accademici, professionisti e funzionari pubblici e fornisce una trattazione rigorosa e operativa, che coniuga l’inquadramento teorico con un’analisi concreta della prassi applicativa e degli sviluppi giurisprudenziali.
Indice
1. Cosa troverai nel volume “La disciplina del Golden Power”
Il libro affronta in modo sistematico ogni aspetto della disciplina del golden power, muovendo dalle premesse generali (evoluzione normativa, quadro europeo e ratio dell’istituto) fino a toccare la prassi applicativa nei settori più strategici (difesa, 5G, energia, trasporti, comunicazioni, salute, agroalimentare, materie prime). Ampio spazio è dedicato all’analisi delle procedure previste dal D.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133, agli strumenti sanzionatori e alle novità introdotte a livello europeo con il regolamento (UE) 2019/452.
L’opera si distingue per un approccio interdisciplinare, toccando anche aspetti civilistici, antitrust, relativi alle sovvenzioni estere e alla protezione dei dati personali. Ogni capitolo è arricchito da riflessioni critiche, casi concreti e riferimenti giurisprudenziali aggiornati, rendendo il testo un utile punto di riferimento per orientarsi nel continuo ampliamento del perimetro applicativo dei poteri speciali.
2. Punti di forza del volume
Tra i principali punti di forza del volume spiccano:
- Taglio sistematico e operativo: l’organizzazione tematica consente una lettura modulare e orientata alla consultazione, ma anche una comprensione profonda della disciplina nel suo complesso.
- Pluralità di voci e approcci: la presenza di autori provenienti dal mondo accademico, dalle istituzioni e dalla pratica professionale offre una visione pluralistica e bilanciata, utile sia per l’analisi teorica sia per la gestione operativa dei casi.
- Attenzione alla prassi: ogni settore strategico (dalla difesa al 5G, dai trasporti all’agroalimentare) viene esaminato attraverso casi concreti e osservazioni sulle prassi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, offrendo al lettore uno spaccato realistico dell’applicazione del golden power.
- Integrazione con il diritto europeo: il volume dedica ampio spazio al coordinamento tra disciplina nazionale e regolamenti UE, evidenziando tensioni, sinergie e possibili sviluppi futuri.
- Focus sui profili procedurali e giurisdizionali: l’analisi delle modalità di notifica, dell’istruttoria e dei rimedi giurisdizionali consente di comprendere appieno il funzionamento concreto del sistema, incluse le sanzioni e le garanzie per gli operatori economici.
3. Perché leggere questo libro?
Questo volume rappresenta una lettura fondamentale per chi desidera:
- Comprendere a fondo il ruolo dello Stato nell’economia contemporanea, in particolare nel contesto della globalizzazione e della crescente competizione geo-economica.
- Analizzare con rigore tecnico l’evoluzione normativa e giurisprudenziale del golden power, con riferimenti sempre aggiornati e collegamenti al quadro normativo europeo.
- Operare con consapevolezza nei settori economici soggetti a poteri speciali, evitando errori procedurali e anticipando le implicazioni di possibili notifiche o sanzioni.
- Approfondire le intersezioni tra golden power e altre discipline giuridiche, come antitrust, diritto societario, diritto delle sovvenzioni e protezione dei dati personali, in un’ottica integrata e interdisciplinare.
La lettura di quest’opera è quindi indispensabile non solo per comprendere i contorni giuridici del golden power, ma anche per coglierne l’evoluzione e le possibili traiettorie future, alla luce di un contesto normativo in continua trasformazione.
4. A chi è consigliata la lettura
Il volume si rivolge a un ampio pubblico professionale e accademico:
- Operatori del diritto, quali avvocati, magistrati e consulenti legali, che si trovano a gestire operazioni societarie o contenziosi nei settori strategici coperti dal golden power.
- Funzionari pubblici e decisori istituzionali, coinvolti nei procedimenti di notifica, istruttoria e adozione delle misure speciali.
- Accademici e studiosi di diritto pubblico, europeo ed economia, interessati a comprendere i meccanismi di controllo sugli investimenti esteri in ottica comparata e sistemica.
- Manager e responsabili compliance di imprese attive in settori regolati, che necessitano di una guida tecnica per orientarsi tra obblighi di notifica, rischi sanzionatori e rapporti con l’amministrazione.
- Studenti avanzati di giurisprudenza e scienze politiche, in particolare coloro che approfondiscono temi di diritto dell’economia, regolazione e diritto europeo.
In conclusione, La disciplina del Golden Power è un testo autorevole, completo e indispensabile per chiunque voglia comprendere – o gestire operativamente – uno degli strumenti più incisivi di intervento statale nell’economia contemporanea. Un’opera di riferimento che coniuga rigore scientifico e utilità pratica.
La disciplina del Golden Power
Il volume offre un’analisi completa e aggiornata della disciplina italiana del c.d. golden power (D.L. 15 marzo 2012, n. 21), lo strumento attraverso il quale lo Stato tutela gli interessi strategici nazionali nei settori più sensibili dell’economia.Con un taglio sistematico e operativo, l’opera approfondisce l’evoluzione interpretativa della disciplina, anche alla luce della progressiva estensione del perimetro, e ne esamina l’applicazione concreta nei più recenti interventi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nelle pronunce giurisprudenziali italiane ed europee in tema di esercizio dei poteri speciali.Un’attenzione particolare è dedicata ai rapporti tra golden power e altri ambiti del diritto inevitabilmente interessati, quali, ad esempio, l’antitrust e la normativa sulle sovvenzioni estere. Attraverso i contributi di Autori provenienti da esperienze istituzionali, accademiche e professionali il volume propone una ricognizione completa dello stato dell’arte del golden power in Italia. Carlo Edoardo CazzatoAvvocato, senior partner di Orsingher Ortu – Avvocati Associati, professore a contratto di Diritto antitrust presso l’Università Mercatorum. Sergio FiorentinoAvvocato dello Stato e Agente del Governo presso la Corte di giustizia e il Tribunale dell’Unione europea.
Carlo Edoardo Cazzato, Sergio Fiorentino | Maggioli Editore 2025
41.80 €
Ti interessano questi contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento