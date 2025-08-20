La disciplina del Golden Power – La recensione della settimana

Il volume La disciplina del Golden Power, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come una guida imprescindibile per comprendere il complesso e sempre più rilevante sistema di tutela degli interessi strategici nazionali nel contesto economico e geopolitico attuale. A partire dal D.L. 15 marzo 2012, n. 21, il cosiddetto “golden power” ha subito una profonda evoluzione normativa ed estensiva, fino a trasformarsi in un meccanismo centrale per il controllo degli investimenti esteri nei settori considerati sensibili per la sicurezza economica e strategica dello Stato. L’opera, articolata in sei parti e diciassette capitoli, è frutto del contributo di accademici, professionisti e funzionari pubblici e fornisce una trattazione rigorosa e operativa, che coniuga l’inquadramento teorico con un’analisi concreta della prassi applicativa e degli sviluppi giurisprudenziali.