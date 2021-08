La circolare del Viminale sulla verifica del green pass

Il Viminale, con la circolare del 10 agosto 2021, fornisce ai prefetti le indicazioni in materia di verifica delle certificazioni verdi da Covid 19, c.d. green pass.

Nel testo viene evidenziato come il ricorso al green pass rappresenti uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica anche per scongiurare il ripristino di misure restrittive a fini del contenimento del contagio.

Viene richiamata, altresì, la massima attenzione sull’attività di verifica e controllo circa l’impiego effettivo di detta certificazione facendone oggetto di apposita programmazione in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e nelle discendenti pianificazioni di carattere operativo a cura dei questori.

