Invasione terreni o edifici: definizione beni “pubblici”

1. La questione



Il GIP del Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere a carico dell’imputata per i delitti di cui agli articoli 633-639 bis e 635 codice penale in quanto, con riferimento alla contestata occupazione abusiva, non poteva ritenersi che la condotta avesse interessato beni pubblici o destinati ad uso pubblico non risultando qualificante la proprietà pubblica dell’immobile, fermo restando che, con riferimento invece all’ipotesi e danneggiamento, la pronuncia di non doversi procedere conseguiva alla mancanza di segni esteriori di forzatura della porta d’ingresso.

Ciò posto, avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma, lamentando violazione di legge in relazione agli articoli 633-639 bis codice penale, sostenendosi che la norma incriminatrice di cui all’articolo 633 codice penale non subordina la punibilità dell’invasione di edifici di proprietà di enti pubblici alla destinazione all’uso generale, né tale condizione risulta prevista dall’articolo 639 bis del codice penale ai fini della procedibilità d’ufficio.



