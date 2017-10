Interessi anatocistici o usurari rilevabili d’ufficio

Qui la sentenza: Corte di Cassazione - sez. VI civile - sentenza n. 23278 del 5-10-2017

Cassazione Civile Sezione VI 5 ottobre 2017 n. 23278. Non integra gli estremi di una eccezione in senso stretto, bensì di una mera difesa.

Il fatto.

Tribunale e Corte di appello respingevano l’opposizione proposta dal cliente contro il decreto ingiuntivo con il quale la banca gli aveva intimato il pagamento del saldo debitore del conto corrente. Le corti di merito, premessa la genericità delle argomentazioni svolte dall’opponente/appellante per contestare la sussistenza e l’ammontare del credito ex adverso preteso, avevano, infatti, escluso di poter rilevare d’ufficio la nullità di singole clausole contrattuali. Il cliente ricorreva in cassazione.

La decisione.

Con laconica affermazione, il Supremo Collegio ha indicato: “questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la corresponsione di interessi anatocistici o di interessi usurari è rilevabile dal giudice d’ufficio”.

Sebbene la sentenza non faccia menzione di precedenti pronunce, da tempo risalente, il Supremo Collegio (e la Consulta) afferma che la nullità delle clausole di contratti bancari per la determinazione del tasso d'interesse anatocistico o usurario è rilevabile anche d'ufficio.

La possibilità non è esclusa in sede di gravame.

E’ concessa dall’art. 1421 c.c., in quanto si verte in punto di nullità.

E’ consentita dall’art. 1418 c.c., per contrasto con norme imperative.

Non integrando gli estremi di una eccezione in senso stretto, bensì di una mera difesa, non si traduce in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio.